هل يجوز أداء الأضحية بدلاً من العمرة لمساعدة الفقراء؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : علي شبل

09:37 م 29/04/2026

الدكتور علي فخر

هل يجوز أداء الأضحية بدلاً من العمرة لمساعدة الفقراء؟.. سؤال من سيدة تلقاه الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وأجاب عنه موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

الأضحية والعمرة من السنن

وفي رده، أوضح أمين الفتوى، خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس، على فضائية الناس، اليوم الأربعاء، أن كلًّا من الأضحية والعمرة من السنن، ولا حرج على من أُتيحت له الفرصة أن يختار بينهما، خاصة إذا كان قد أداهما من قبل.

حكم أداء الأضحية بدلًا من العمرة

وأشار فخر إلى أنه لا مانع من أن يختار الشخص الأضحية بدلًا من العمرة إذا كان في ذلك نفعٌ أكبر للآخرين، مثل توزيع اللحوم على الفقراء والمحتاجين والأقارب والجيران.

وأضاف أن الأضحية لها نفع متعدٍ يعود على عدد كبير من الناس، بخلاف العمرة التي يكون نفعها غالبًا لازمًا لصاحبها، موضحًا أن النفع المتعدي أعظم أثرًا في ميزان الشرع.

وختم أمين الفتوى، مؤكداً أن الجمع بين الخيرين مطلوب إن تيسر، لكن عند التخيير لا حرج في اختيار ما يحقق مصلحة أوسع للناس، خاصة إذا كان الشخص قد أدى العمرة والأضحية في سنوات سابقة.

