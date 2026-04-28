تلقى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا ورد إليه من سيدة تقول إن ابنها حلف عليها بالطلاق ألا يذهب لزيارتها، وهي تحتاج إليه، وتسأل ماذا يفعل للتكفير عن ذلك.

وفي رده، أوضح الشيخ عويضة عثمان أن الأمر لا يتعلق فقط بكفارة يمين، بل يتطلب أولًا التوبة إلى الله، لأن ما حدث يدخل في باب عقوق الوالدين.

وأضاف أمين الفتوى، خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس، عبر فضائية الناس، أن إدخال الحزن على الأب أو الأم من صور العقوق، مؤكدًا أن برّ الوالدين يكون بإدخال السرور عليهما، وأن على الأبناء الحذر من التهاون في مشاعر والديهم.

ولفت إلى أن ما يراه بعض الأبناء “تدخلًا” من الوالدين هو في حقيقته بدافع الخوف والحرص، لافتًا إلى أن الإنسان قد يندم حين يفقد والديه، لذلك ينبغي تحمّل ذلك والتعامل برحمة وصبر.

ونصح عثمان الابن بأن يبادر بالاعتذار لوالدته، وأن يُظهر لها البر والاحترام، موضحًا أن هذا النوع من الحلف لا يُقصد به الطلاق، وبالتالي لا يقع طلاق، وإنما عليه كفارة يمين، وبيّن أن كفارة اليمين تكون بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام، مع ضرورة إصلاح العلاقة مع والدته والحرص على رضاها.

حكم قضاء الصيام عن الميت.. أمين الفتوى يوضح متى يسقط ومتى يجب أداؤه (فيديو)

ما حكم الشبكة في حال وفاة الخاطب؟.. أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

أمين الفتوى: "القوامة" ليست سيطرة أو قهرًا.. و"اللي يحب مراته لا يضربها"