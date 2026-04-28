أوضحت دار الإفتاء المصرية مكان وقوف الإمام في صلاة الجنازة، سواء على الرجل والمرأة.

وفي بيان فتواها، قالت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار إن المختار من أقوال الفقهاء عن موقف الإمام في صلاة الجنازة أن يقومَ الإمامُ في الصلاة على الرجل عند رأسه، ويقوم في الصلاة على المرأة عند وسطها.

وأضافت اللجنة، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن وقوف الإمام في الحالتين ليس على سبيل الوجوب، وإنما هي السنة والاستحباب؛ لما روى عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه "أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فِى بَطْنٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ وَسَطَهَا" أخرجه البخاري.

