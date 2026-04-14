تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من فتاة تسأل عن رأي الشرع في موقفها من رفض شخص متقدم لها للزواج، فى ظل ضغط الأهل عليها بالموافقة وعدم رغبتها فى الارتباط به، وخوفها من غضب والديها وعقوقهما.

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، أن رفض أو قبول الخاطب قرار شخصى خاص بالفتاة نفسها، لأنه يتعلق بحياتها المستقبلية، ولا يُعد رفضها له عقوقًا للوالدين، كما أن الموافقة عليه ليست من باب بر الوالدين.

وأضاف أن على الفتاة أن تجلس مع والديها وتستمع إلى وجهة نظرهما بهدوء، فقد يكون لديهما ملاحظات أو معلومات لم تنتبه لها، ولكن فى النهاية إذا لم تشعر بالقبول النفسى والارتياح تجاه هذا الشخص فلها الحق فى الرفض دون إثم.

وأكد أن من المهم عدم اتخاذ قرار الزواج تحت ضغط الأسرة فقط بدافع إرضائهم، لأن هذا القرار قد يترتب عليه ندم كبير فى المستقبل، مشيرا إلى أن الاستخارة مطلوبة مع التفكير الجيد وأخذ الأسباب، ثم اتخاذ القرار المناسب.

