إعلان

المسألة فيها خلاف.. أمين الفتوى يوضح حكم قراءة المرأة "وِرْد القرآن" أثناء الحيض

كتب : علي شبل

08:48 م 20/04/2026

الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من سيدة من محافظة البحيرة، تقول فيه: هل يجوز قراءة الورد اليومي من القرآن أثناء أيام الحيض أم أتوقف حتى أطهر؟.

وفي رده، أوضح أمين الفتوى الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا إن المسألة فيها خلاف فقهي معتبر بين العلماء.

رأي جمهور الفقهاء

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة الناس، أن جمهور الفقهاء يرون أنه لا يُشرع للمرأة الحائض قراءة القرآن بقصد التلاوة، سواء من المصحف أو الهاتف أو حتى عن ظهر قلب، حتى تطهر.

قول آخر عند المالكية

وأشار وسام إلى أن هناك قولًا آخر عند المالكية يجيز للمرأة الحائض قراءة القرآن، لأن الحيض والنفاس أمر خارج عن إرادتها، وبالتالي لا تأثم على القراءة، خاصة إذا كان لها ورد يومي معتاد.

وأضاف أن بعض العلماء أجازوا الأخذ بهذا القول عند الحاجة، مثل من اعتادت على ورد يومي وقد يؤدي تركه إلى اضطراب أو فتور في علاقتها بالقرآن.

اتباع قول الجمهور الأولى

وختم أمين الفتوى مبينا أن الأولى هو اتباع قول الجمهور، مع جواز الأخذ بقول المالكية عند الحاجة، على أن تبادر المرأة بعد انتهاء الحيض إلى الغُسل حتى تعود لقراءة القرآن بشكل كامل ومنتظم.

الشيخ أحمد وسام فتاوى المرأة أمين الفتوى

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

