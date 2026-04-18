أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من خميس من القاهرة يقول فيه: “أنا دايمًا مضغوط في الشغل وعملت عملية في رجلي، فهل لو صبرت آخد حسنات ولا ده تكفير ذنوب بس؟”.

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة" الناس": أن الابتلاء ليس بالضرورة أن يكون بسبب ذنب، بل هو سنة من سنن الله في خلقه، فقد يكون بالخير أو بالشر، ويصيب الصالحين وغيرهم، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أشد الناس ابتلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل».

وأشار أمين الفتوى إلى أن الصبر على المرض والابتلاء يترتب عليه أمران عظيمان: تكفير الذنوب ورفع الدرجات، مستدلًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه»، مؤكدًا أن كل ما يصيب الإنسان من ألم أو تعب يكون سببًا في تطهيره ورفع منزلته عند الله.

وأضاف أن من يصبر ويحتسب ينال أجرًا عظيمًا، لقوله تعالى: «إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب»، موضحًا أن الصبر لا يعني السكوت فقط، بل يشمل الرضا بقضاء الله والدعاء واللجوء إليه، وهو ما يجمع بين الأجر والطمأنينة.

وأكد أن من كان يؤدي العبادات قبل المرض ثم عجز عنها بسبب العذر، يُكتب له أجرها كاملًا، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مرض العبد أو سافر كُتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا»، مبينًا أن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملًا.

يُذكر أن قناة الناس خصصت حلقة كل يوم خميس من برنامجها الشهير «فتاوى الناس» بلغة الإشارة، للرد على تساؤلات ذوي الهمم من الصم والبكم.

