كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الإثنين والخميس، وذلك خلال رده على سؤال تلقاه من إحدى السيدات من محافظة المنوفية، تقول: يجوز أن أصوم ما عليّ من أيام من رمضان في يومي الاثنين والخميس بنية الجمع بين القضاء والسُّنَّة؟

وفي رده، أوضح أمين الفتوى، خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس، عبر فضائية الناس، أن صيام الاثنين والخميس سُنّة ثابتة عن النبي ﷺ، ويجوز للمسلم أن يصوم هذه الأيام بنية قضاء ما فاته من رمضان.

وأكد أن النية في هذه الحالة تكون للقضاء باعتبارها النية الأقوى والأوجب، حيث يُقدَّم الفرض على السُّنّة، فإذا نوى الصائم قضاء رمضان في يوم الاثنين أو الخميس صح صيامه وأجزأه عن القضاء.

وأشار إلى أن من فعل ذلك يكون قد جمع بين أمرين؛ الأول قضاء ما عليه من أيام رمضان فتبرأ ذمته، والثاني أنه وافق صيامه يومًا من الأيام التي يُستحب صيامها، فيُرجى له ثواب السُّنّة كذلك.

وختم أمين الفتوى مشددا على أن هذا من تيسير الشريعة الإسلامية، حيث تفتح أبواب الأجر وتُعين المسلم على أداء ما عليه من فروض، مع تحصيل مزيد من الثواب دون تعارض بين النيات، طالما انعقدت النية الأصلية على القضاء.

