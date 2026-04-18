إعلان

كيفية اختيار شريك الحياة؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : محمد قادوس

01:54 م 18/04/2026

الشيخ محمد كمال أمين الفتوى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من سائله تقول فيه: “أنا مطلقة وكل اللي بيتقدم غير مناسب وبحس إنهم غير ملتزمين، وأنا عايزة شخص محترم وبيصلي.. أعمل إيه؟”.

وأوضح كمال، خلال برنامج" فتاوى الناس" المذاع على قناة" الناس": أن المشكلة في كثير من الأحيان لا تكون في المرأة المطلقة، بل في النظرة المجتمعية الخاطئة لدى بعض الناس، التي تُصوّر المطلقة بشكل غير صحيح، مؤكدًا أن هذا يتعارض مع منهج الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن كثيرًا من النساء في عصره تزوجن بعد الانفصال وعشن حياة كريمة وكان لهن أثر كبير في المجتمع.

وأشار أمين الفتوى إلى أن من الوسائل المهمة للتعامل مع هذا الأمر أن تكون المرأة واضحة وصريحة منذ البداية، وأن يتم التقدم بشكل رسمي في وجود وليّ من الأسرة، لأن وجود الأب أو الأخ أو العم يضفي جدية واحترامًا على الموقف، ويمنع أي تجاوزات غير لائقة.

وأضاف أنه في حال صدور أي تصرف غير مناسب من المتقدم، يجب رفضه فورًا وبوضوح، لأن من لا يحترم المرأة في بداية التعارف لن يحترمها بعد الزواج، مؤكدًا أن الاحترام صفة ثابتة في الإنسان لا تتغير.

وأكد على أهمية اللجوء إلى الله من خلال صلاة الحاجة، والإكثار من الدعاء والاستغفار، ثم صلاة الاستخارة قبل اتخاذ قرار القبول، مشيرًا إلى أن تيسير الأمور من علامات التوفيق، داعيًا إلى الثقة في الله وانتظار العوض المناسب.

يُذكر أن قناة الناس خصصت حلقة كل يوم خميس من برنامجها الشهير «فتاوى الناس» بلغة الإشارة، للرد على تساؤلات ذوي الهمم من الصم والبكم، ويمكن إرسال الأسئلة عبر صفحة القناة على فيسبوك أو من خلال رقم واتساب البرنامج 01031581662، وتُذاع الحلقات يوميًا في تمام الساعة الخامسة مساءً.


لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الشيخ محمد كمال دار الإفتاء المصرية فتاوى الناس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
لقاء 21 ساعة.. إيران تكشف كواليس المفاوضات مع أمريكا وسبب فشل الجولة الأولى
شئون عربية و دولية

لقاء 21 ساعة.. إيران تكشف كواليس المفاوضات مع أمريكا وسبب فشل الجولة الأولى
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة
حكايات الناس

أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة
"عاش مع الجثة حتى تحللت".. تفاصيل مقتل مُسن على يد عاطل بالإسكندرية
أخبار المحافظات

"عاش مع الجثة حتى تحللت".. تفاصيل مقتل مُسن على يد عاطل بالإسكندرية
د. محمود محيي الدين: سكان مصر 1.3% من العالم.. لكن اقتصادنا 0.2%
مصراوى TV

د. محمود محيي الدين: سكان مصر 1.3% من العالم.. لكن اقتصادنا 0.2%

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أزمة طعام على متن السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط.. ماذا يحدث؟
رصاصة أسفل طاولة مفاوضات إيران وأمريكا.. من يطلقها في إسلام آباد؟