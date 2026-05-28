إعلان

عالم أزهري: يستحب للمضحي ذبح الأضحية بنفسه.. ويجوز تفويض الغير

كتب : محمد قادوس

10:38 ص 28/05/2026 تعديل في 01:53 م

الشيخ أسامة قابيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إنه يستحب للمضحى إن يحضر أو يذبح اضحيته بنفسه، إن قدر على الذبح، لافتا إلى أن مباشرة القربي إلى الله بنفسه أفضل من تفويض إنسان اخر، لكنه إن لم يحسن الذبح فالأفضل هنا نوليته شخصا اخر يحسنه.

وأوضح العالم الأزهري، فى تصريحات خاصة لمصراوى، أن هناك بعض الخالات التى قد تقتضى إن يفوض المضحى شخصا اخر بالذبح غيره، ومنها عدم القدرة البدنية أو عدم توافر المهارة فى الذبح، أو لأسباب أخرى، مؤكدا أنه لا مانع من تفويض شخص اخر للذبح.

وتابع: "يمكن ان يكون الشخص المفوض من العائلة ابن او اخ او قريب او ذو نسب، او الجزار، او جمعية خيرية تقوم بعمليات الذبح وتوزيع الأضاحي".


اقرأ أيضاً:

الأزهر للفتوى: تقديم قيمة الأضحية نقدًا للفقراء والمساكين لا يعد أضحية

لا يُفتح إلا مرة في العام.. ماذا تعرف عن مسجد نمرة؟ (فيديو)

وقفة عرفة ليست اليوم.. 4 دول تحتفل بعيد الأضحى الخميس

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الأضحية2026 الشيخ أسامة قابيل الأزهر الشريف

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

كيف يظهر نقص فيتامين "ب 12" داخل الفم؟ راقب 6 علامات
نصائح طبية

كيف يظهر نقص فيتامين "ب 12" داخل الفم؟ راقب 6 علامات
الامتناع عن السكر وحده لا يكفي.. عادات خفية قد ترفع خطر السكري
نصائح طبية

الامتناع عن السكر وحده لا يكفي.. عادات خفية قد ترفع خطر السكري
"مفيض في المنتصف".. د.عباس شراقي يكشف سرا جديدا عن سد النهضة
مصراوى TV

"مفيض في المنتصف".. د.عباس شراقي يكشف سرا جديدا عن سد النهضة
خطوات ورابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026
مدارس

خطوات ورابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026
"فساتين أبيض وأسود".. 25 صورة لإطلالات ياسمين صبري في مهرجان كان
زووم

"فساتين أبيض وأسود".. 25 صورة لإطلالات ياسمين صبري في مهرجان كان

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

خطوات ورابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026
انهيار روسيا واستنزاف أوكرانيا.. من يربح معركة الأشهر الستة الحاسمة؟
تصعيد خطير يهدد الهدنة.. أمريكا وإيران تتبادلان الضربات وسط تعثر المفاوضات