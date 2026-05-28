قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إنه يستحب للمضحى إن يحضر أو يذبح اضحيته بنفسه، إن قدر على الذبح، لافتا إلى أن مباشرة القربي إلى الله بنفسه أفضل من تفويض إنسان اخر، لكنه إن لم يحسن الذبح فالأفضل هنا نوليته شخصا اخر يحسنه.

وأوضح العالم الأزهري، فى تصريحات خاصة لمصراوى، أن هناك بعض الخالات التى قد تقتضى إن يفوض المضحى شخصا اخر بالذبح غيره، ومنها عدم القدرة البدنية أو عدم توافر المهارة فى الذبح، أو لأسباب أخرى، مؤكدا أنه لا مانع من تفويض شخص اخر للذبح.

وتابع: "يمكن ان يكون الشخص المفوض من العائلة ابن او اخ او قريب او ذو نسب، او الجزار، او جمعية خيرية تقوم بعمليات الذبح وتوزيع الأضاحي".



