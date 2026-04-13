أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول موضع وقوف الرجل عند إمامته للمرأة في الصلاة، موضحةً أن الأمر يختلف باختلاف نوع الصلاة، سواء كانت من الصلوات العادية أو صلاة الجنازة.

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوارها ببرنامج "فقه النساء"، المذاع على قناة" الناس": أنه في الصلوات العادية، إذا أمَّ الرجل امرأة واحدة أو مجموعة من النساء، فإنه يتقدم عليهن ويقف أمام الصف، وتكون المرأة أو النساء خلفه، كما هو المعتاد في ترتيب الصفوف.

وأضافت أنه إذا كان يصلي بجماعة تضم رجالًا ونساءً، فإنه يقف في المقدمة، ويقف الرجال خلفه، ثم تقف النساء في الصفوف الخلفية، وهذا هو الترتيب المعروف في صلاة الجماعة حال الحياة.

وأكدت أن الأمر يختلف في صلاة الجنازة، حيث إن موضع وقوف الإمام من الجنازة يُعد من باب السنة والاستحباب وليس من الأركان الواجبة، بحيث إن تغيير مكان الوقوف لا يؤثر على صحة الصلاة.

وأشارت إلى أن الراجح من أقوال الفقهاء أن الإمام يقف عند رأس المتوفى إذا كان رجلًا، ويقف عند وسط المتوفاة إذا كانت امرأة، مستندين في ذلك إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع التأكيد على أن مخالفة هذا الموضع لا تبطل صلاة الجنازة لأنها من السنن وليست من الواجبات.



