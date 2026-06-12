أكد الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، أن العلماء حين قرأوا القرآن الكريم واستمعوا إلى الأحاديث النبوية المباركة، ترك ذلك في نفوسهم بصمة واضحة انعكست في أقوالهم ومواقفهم، مستشهدًا بنماذج من كبار الصحابة رضوان الله عليهم.

الصحابة يحذرون من الفرقة

وأوضح الطلحي، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن سيدنا الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عبّر بكلمات موجزة عظيمة حين قال: "إني أكره الاختلاف"، مشيرًا إلى أن هذه العبارة على قصرها تحمل معنى عميقًا يعكس خطورة الفرقة على الأمة.

وأضاف أن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يوصي الناس قائلاً: "يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنهما حبل الله الذي أمر به"، مؤكدًا أن هذه النصيحة تمثل منهجًا واضحًا في ضرورة الالتزام بوحدة الصف.

كما أشار إلى قول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "الجماعة الجماعة، إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقها"، لافتًا إلى أن التاريخ يشهد بأن الفرقة كانت سبب سقوط كثير من الأمم.

واستشهد الطلحي بقول الله تعالى: "واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا"، موضحًا أن الآية الكريمة تدعو إلى الاجتماع على كلمة واحدة، سواء في إطار الدولة أو الأسرة أو المؤسسات التعليمية، حيث إن وحدة القيادة وتنظيم الصفوف تمثل سبيل النجاة والاستقرار.

فوائد الوحدة للمجتمع والأفراد

وبيّن أن الاجتماع يحمل في طياته فوائد عظيمة، منها تحقيق وعي الأمة، والقدرة على مواجهة التحديات، وتعزيز القوة والعزة والمنعة، فضلًا عن نشر الألفة والمحبة وترسيخ العدالة.

وأضاف أن الاجتماع يسهم في الحفاظ على التراث الثقافي واللغة، ويقضي على العصبية والسلبية، ويحقق البركة حتى في أبسط الأمور كتناول الطعام، كما يعزز التعارف والتعاون بين الناس.

الجماعة حصن ضد المشكلات الاجتماعية

وأشار إلى أن وحدة الجماعة ترفع الروح المعنوية، وتوحّد صفوف الأمة على كلمة التوحيد، وتُرسّخ الأخلاق الفاضلة، وتُنشئ بيئة صالحة تُشجع على التنافس في الخير، مثل حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية.

وأكد الطلحي أن الاجتماع يمثل أيضًا وسيلة فعالة لمكافحة الجريمة والرذيلة، ويسهم في علاج العديد من المشكلات النفسية كالاكتئاب والقلق والانطواء، مشيرًا إلى أن النجاة الحقيقية لهؤلاء تكون في اندماجهم داخل جماعة مترابطة.

وشدد على أن يد الله مع الجماعة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يد الله مع الجماعة"، داعيًا إلى ضرورة التمسك بوحدة الصف ونبذ الفرقة لما فيه صلاح الفرد والمجتمع.

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