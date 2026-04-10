في أعياد الربيع واحتفال المصريين بيوم شم النسيم، ردت دار الإفتاء المصرية على من يقول إنه لا يجوز شرعًا أكل السمك أو البيض الملوَّن في يوم شَمِّ النَّسِيم.

وفي بيان الرأي الشرعي في تلك المسألة، قالت الإفتاء: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى حلِّ أكل حيوان البحر (ومنه السمك) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل عن البحر: «هوَ الطهورُ ماؤُهُ الحلُّ ميتتُهُ» أخرجه أحمد وغيره.

وأضافت الإفتاء، في بيان فتواها: أما أكل البيض الملوَّن فلا يشك عاقل في حِلِّ أكله، ولا يؤثر كونه مُلَوَّنًا في هذا الحِل إلا إذا كان مُولوَّنًا بِنَجِسٍ، ولا يضر تناول أي مأكولات أو مشروبات حلال سواء في يوم شم النسيم أو غيره، إلا إذا ترتب على أكله ضرر في صحة الإنسان؛ كأن يكون سامًّا أو محمَّلًا بالأمراض أو غير ذلك، مما يُعْلَمُ بالرجوع إلى أهل الاختصاص؛ لما قد تقرَّرَ في القواعد الفقهية أنه "لا ضَررَ ولا ضِرارَ".

والنهي عن تناول تلك المأكولات في يوم شم النسيم - تقول الإفتاء - هو تخصيص بغير مخصص ونوع من أنواع تحريم ما أحله الله تعالى لعباده؛ وذلك لقوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [الأعراف: 32]. وهذا إنكار من الله تعالى على كل من حرم ما أحل الله لعباده من زينة ولباس وطعام بدون وجه حق.

وختمت الدار فتواها، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، قائلة: فالقول بحرمة تناول بعض المطعومات في يوم شم النسيم قول لا يلتفت إليه.

اقرأ أيضاً:

