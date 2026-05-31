حكم تصحيح القراءة للإمام أثناء الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب

كتب : محمد قادوس

10:57 ص 31/05/2026 تعديل في 01:31 م

أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي لتصحيح القراءة للإمام أثناء الصلاة، وذلك ردًا على سؤال ورد إلى لجنة الفتوى حول مدى جواز فتح المأموم على الإمام إذا أخطأ في التلاوة.

وأكدت اللجنة أن الأصل ألا يتعجل المأموم في تصحيح القراءة للإمام أو الفتح عليه، إلا إذا ظهر من الإمام ما يدل على حاجته إلى ذلك، سواء بطلب صريح أو بما يفهم من حاله أثناء الصلاة.

وأضافت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن على المأموم مراعاة مصلحة الصلاة وعدم التسبب في تشويش أو اضطراب بين المصلين، مع التأكد من أن تصحيح القراءة لن يؤدي إلى ارتباك الإمام أو إحداث ضوضاء داخل المسجد.

وأشارت اللجنة إلى أن الفتح على الإمام يكون مشروعًا إذا وقع في خطأ يغيّر المعنى أو يؤدي إلى لبس كبير، كأن يخلط بين آية رحمة وآية عذاب، أو يبدل المعاني بما يوهم إدخال أهل الجنة النار أو أهل النار الجنة.


تصحيح القراءة للإمام دار الافتاء الصلاة الجهرية

