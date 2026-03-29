دار الإفتاء: تحميل الحيوان ما لا يطيق حرام

كتب : محمد قادوس

01:13 م 29/03/2026

قالت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يحرم شرعًا حمل الأثقال على الحيوان غير القادر على الحمل كما يحرم أيضًا متابعة السفر عليه دون أن يرتاح.

وأستشهدت لجنة الفتوى بالدار عبر صفحتها الشخصية علب فيسبوك: بقول رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم-: «إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ، فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الْأَرْضِ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ، فَأَسْرِعُوا
عَلَيْهَا السَّيْرَ، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ، فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ، فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ» أخرجه مسلم.

ما أهمية التأكد من قياس مستوى زيت محرك السيارة يدويًا؟
