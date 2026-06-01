كيف نثبت على طاعة الله؟.. رمضان عبد المعز يضع روشتة إيمانية

كتب : علي شبل

09:09 م 01/06/2026

الشيخ رمضان عبد المعز

قدم الداعية الإسلامي، الشيخ رمضان عبد المعز، عدة نصائح بمثابة روشتة إيمانية للثبات على طاعة الله ورسوله، مؤكداً أن الثبات على الطاعة كانت من دعوات النبي صلى الله عليه وسلام له ولأمته:" اللهم إني أسألك الثبات في الأمر".

أهمية غرس القيم والمفاهيم في نفوس الأطفال

وأكد الشيخ رمضان عبد المعز، خلال حلقة اليوم من برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن المشايخ الكبار كانوا دائمًا يحرصون على غرس بعض القيم والمفاهيم في نفوس الأطفال منذ الصغر مثل الدين المعاملة، الاجتهاد بالعمل، والنجاح في المتابعة والاستمرارية.

نصائح للأبناء للثبات على الطاعة

وأضاف عبدالعز أنه يتعين على الأبناء الاعتياد على الصلاة في المسجد، وتجنب النميمة، والمواظبة على قراءة القرآن الكريم، وفعل كل ما يرضى الله ورسوله.
وتابع: الثبات على الطاعة يحتاج إلى الاستعانة بالله، الصحبة الصالحة، حيث إن الصحبة الصالحة من أهم العوامل التي تشجع الإنسان على الاستمرارية في الطاعة والقرب إلى الله.

الشيخ رمضان عبد المعز لعلهم يفقهون

