إعلان

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2026

كتب : محمد قادوس

03:52 م 26/03/2026

أرشيفية لوقفة عرفات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يترقب المسلمون في مختلف أنحاء العالم موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى لعام 2026، لما تحمله هذه المناسبة من مكانة دينية عظيمة، وارتباطها بأداء مناسك الحج والاستعداد للاحتفال بالعيد.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن هلال شهر ذي الحجة 1447 هـ سيولد مساء السبت 16 مايو 2026، إلا أنه لن يُرى في يوم الرؤية، ما يرجح استكمال شهر ذي القعدة 30 يومًا.

وبحسب الحسابات الفلكية، من المتوقع أن يبدأ شهر ذي الحجة يوم الإثنين 18 مايو 2026، لتكون وقفة عرفات يوم الثلاثاء 26 مايو، ويحل أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026.

أحدث الموضوعات

تعاملات الأجانب تسجل صافي خروج بنحو 21 مليار جنيه من البورصة في أسبوع
اقتصاد

تعاملات الأجانب تسجل صافي خروج بنحو 21 مليار جنيه من البورصة في أسبوع
الإسعاف الإسرائيلي: قتيل و25 مصابا في نهاريا جراء قصف صاروخي من لبنان
شئون عربية و دولية

الإسعاف الإسرائيلي: قتيل و25 مصابا في نهاريا جراء قصف صاروخي من لبنان

ترامب: إيران طلبت مهلة 7 أيام قبل استهداف منشآت الطاقة وقدمت لها 10 أيام
شئون عربية و دولية

ترامب: إيران طلبت مهلة 7 أيام قبل استهداف منشآت الطاقة وقدمت لها 10 أيام

طلب خاص من إسبانيا بشأن مونديال 2030.. ما هو؟
رياضة عربية وعالمية

طلب خاص من إسبانيا بشأن مونديال 2030.. ما هو؟
"قدمنا منتجات عسكرية".. روسيا تنفي نقل معلومات استخباراتية لإيران
شئون عربية و دولية

"قدمنا منتجات عسكرية".. روسيا تنفي نقل معلومات استخباراتية لإيران

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رسميًا.. زيادة تذاكر مترو الأنفاق والسكة الحديد من الغد
4.2 ريختر.. البحوث الفلكية يكشف تفاصيل زلزال البحر الأحمر
انتهاء تقلبات الطقس.. الأرصاد: تحسن الأجواء غدًا على معظم الأنحاء
تخلي أمريكا عن الخليج.. بين هندسة الاستنزاف و"نبوءة" إعادة تشكيل المنطقة