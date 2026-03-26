يترقب المسلمون في مختلف أنحاء العالم موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى لعام 2026، لما تحمله هذه المناسبة من مكانة دينية عظيمة، وارتباطها بأداء مناسك الحج والاستعداد للاحتفال بالعيد.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن هلال شهر ذي الحجة 1447 هـ سيولد مساء السبت 16 مايو 2026، إلا أنه لن يُرى في يوم الرؤية، ما يرجح استكمال شهر ذي القعدة 30 يومًا.

وبحسب الحسابات الفلكية، من المتوقع أن يبدأ شهر ذي الحجة يوم الإثنين 18 مايو 2026، لتكون وقفة عرفات يوم الثلاثاء 26 مايو، ويحل أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026.

اقرأ أيضاً:

ما حكم استحضار النية عند إخراج الزكاة؟.. الإفتاء توضح

أسامة قابيل يحسم: هل تشخيص الأمراض بالذكاء الاصطناعي حرام شرعًا؟

فيديو- طالبة أزهرية تُبهر الشيخ حسن عبد النبي بإجابتها على أصعب الأسئلة