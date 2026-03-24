كشف الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي إن النبي-صلى الله عليه وسلم-يقول" إنما الأعمال بالنيات"، مشيرًا إلى أن أساس كل عمل هو النية، والعلماء يقولون رب عمل صغير تكبره النية، ناصحا العبد إذا فعلت عملا صغيرا لا يُذكر ولكن نيتك بهذا العمل جميلة فيكبره المولى عز وجل لك ويعطيك عليه ثوابا.

وأضاف خالد، عبر فيديو قديم له نشره عبر قناته على يوتيوب: بأن النية تحول العادات وهي الأمور العادية التي تفعلها إلى عبادات تأخذ عليها الثواب، مستشهدا بأن النبي- صلى الله عليه وسلم- والصحابة، كانوا يعلموننا أنهم تجار نيات فيعمل العمل الواحد ولكن بأكثر من نية فيأخذ ثوابا على كل نية من هذه النوايا المتعددة.

ونصح الداعية بـ 5 نوايا لصيام الست أيام من شوال وأيضا نحن نقترب من الثلاثة أيام البيض في منتصف كل شهر هجري فنصبح تجار نيات ونأخذ ثوابين بصيام نفس اليوم.

وأوضح خالد أن النية الأولى هي العيش بسنة النبي-صلى الله عليه وسلم-وذلك لأنه هو الذي أوصانا بصيام الست من شوال.

واما النية الثانية فهي أن من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر كله، وهذا لأن رمضان 30 يوما والحسنة بعشر أمثالها فيصبح 300 وكذلك 6 أيام من شوال بـ 60 فتصبح كما لو أنك صمت الدهر أو العام كله.

والنية الثالثة، هي شكر الله عز وجل على نعمة شهر رمضان.

ورابع نية هي الثبات على طاعة الله تبارك وتعالى بعد رمضان فكما لو أنك تقول له أنا مكمل يا رب بعد رمضان.



والنية الخامسة والأخيرة وهي أنك تجبر أي تقصير حدث لك في صيام رمضان بصيامك الست من شوال.





