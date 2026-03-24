كيف تضاعف الأجر بأعمال بسيطة؟.. عمرو خالد يجيب

كتب : محمد قادوس

12:15 م 24/03/2026

كشف الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي إن النبي-صلى الله عليه وسلم-يقول" إنما الأعمال بالنيات"، مشيرًا إلى أن أساس كل عمل هو النية، والعلماء يقولون رب عمل صغير تكبره النية، ناصحا العبد إذا فعلت عملا صغيرا لا يُذكر ولكن نيتك بهذا العمل جميلة فيكبره المولى عز وجل لك ويعطيك عليه ثوابا.

وأضاف خالد، عبر فيديو قديم له نشره عبر قناته على يوتيوب: بأن النية تحول العادات وهي الأمور العادية التي تفعلها إلى عبادات تأخذ عليها الثواب، مستشهدا بأن النبي- صلى الله عليه وسلم- والصحابة، كانوا يعلموننا أنهم تجار نيات فيعمل العمل الواحد ولكن بأكثر من نية فيأخذ ثوابا على كل نية من هذه النوايا المتعددة.

ونصح الداعية بـ 5 نوايا لصيام الست أيام من شوال وأيضا نحن نقترب من الثلاثة أيام البيض في منتصف كل شهر هجري فنصبح تجار نيات ونأخذ ثوابين بصيام نفس اليوم.

وأوضح خالد أن النية الأولى هي العيش بسنة النبي-صلى الله عليه وسلم-وذلك لأنه هو الذي أوصانا بصيام الست من شوال.

واما النية الثانية فهي أن من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر كله، وهذا لأن رمضان 30 يوما والحسنة بعشر أمثالها فيصبح 300 وكذلك 6 أيام من شوال بـ 60 فتصبح كما لو أنك صمت الدهر أو العام كله.

والنية الثالثة، هي شكر الله عز وجل على نعمة شهر رمضان.

ورابع نية هي الثبات على طاعة الله تبارك وتعالى بعد رمضان فكما لو أنك تقول له أنا مكمل يا رب بعد رمضان.


والنية الخامسة والأخيرة وهي أنك تجبر أي تقصير حدث لك في صيام رمضان بصيامك الست من شوال.



اقرأ أيضاً:


أمين الفتوى يوضح مواصفات الحجاب الشرعي: الشكل قد يختلف والهدف تحقيق ستر


عالم أزهري يرد على التشكيك في الخلع بقرار القاضي بحجة أن الزوج لم يطلق


هل عليّ وزر إذا رفضت طلب أهلي بالزواج من شخص معيّن؟.. أمين الفتوى يجيب

ما حكم تصدق الزوجة من مال زوجها؟.. الإفتاء توضح


لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



مصدر يكشف مفاجأة.. نيوم السعودي يرغب في ضم إمام عاشور
رياضة عربية وعالمية

مصدر يكشف مفاجأة.. نيوم السعودي يرغب في ضم إمام عاشور
3 سيناريوهات.. هل يملك ترامب "استراتيجية الخروج" من حربه ضد إيران؟
شئون عربية و دولية

3 سيناريوهات.. هل يملك ترامب "استراتيجية الخروج" من حربه ضد إيران؟
لبنان يسحب اعتماد السفير الإيراني ويمنحه مهلة للمغادرة
شئون عربية و دولية

لبنان يسحب اعتماد السفير الإيراني ويمنحه مهلة للمغادرة
البنك المركزي: تحويلات المصريين العاملين بالخارج تقفز 21% خلال يناير إلى
أخبار البنوك

البنك المركزي: تحويلات المصريين العاملين بالخارج تقفز 21% خلال يناير إلى
خلفًا للاريجاني.. تعيين محمد باقر أمينًا للأمن القومي الإيراني
شئون عربية و دولية

خلفًا للاريجاني.. تعيين محمد باقر أمينًا للأمن القومي الإيراني

