توفيق عكاشة يحدد موعد نهاية الحرب.. ويسخر من سلاح إيران

كتب : داليا الظنيني

12:24 ص 25/03/2026

توقع الإعلامي وعضو مجلس النواب السابق، الدكتور توفيق عكاشة، أن تستغرق الحرب الدائرة ضد النظام الإيراني مدة تتراوح بين 10 إلى 15 يومًا، وذلك بمجرد الإعلان الرسمي عن فشل المفاوضات الدبلوماسية.

وسخر عكاشة، خلال مداخلة تلفزيونية مع برنامج "استوديو العرب" الذي يقدمه السياسي والإعلامي معتز عبد الفتاح عبر قناة "المشهد"، من القدرات العسكرية الإيرانية، واصفًا إياها بأنها تفتقر للتكنولوجيا الدقيقة، ولا تملك سلاح جو أو دفاع جوي حقيقي يواكب التطور الحديث.

وشبه الاستراتيجية العسكرية لطهران بشخص يقف في الشارع ويكتفي بـ "رمي الحجارة"، في إشارة لاعتمادها الحصري والمحدود على الصواريخ والطائرات المسيرة دون امتلاك منظومة عسكرية متكاملة.

وفي سياق متصل بالتطورات الداخلية، كشف عكاشة أن سفر رئيس البرلمان الإيراني إلى باكستان تم تحت حماية الطائرات الأمريكية والإسرائيلية، لكونه يمثل أعلى منصب يملك قرارًا فعليًا في طهران بالوقت الراهن.

وأشار إلى أن إعلان طهران عن تعيين محمد باقر قائدًا للحرس الثوري، يأتي كمحاولة لتقديم قيادات جديدة كواجهة للمفاوضات، مشددًا على أن طبيعة المعركة الحالية هي حرب "عربية فارسية"، واتهم نظام الملالي بتشويه صورة الإسلام عالميًا على مدار العقود الماضية.

