إعلان

دار الإفتاء: إقامة وليمة عند الشفاء من المرض جائزة بشرط عدم الإسراف

كتب : محمد قادوس

01:48 م 24/03/2026

دار الإفتاء المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم عمل الوليمة عند الشفاء من المرض.

وكانت الإفتاء تلقت سؤالا من شخص يقول: سائل يقول: مرضت مرضًا شديدًا، فمَنَّ الله عليَّ بالشفاء منه، فقام والدي بعمل وليمة، شكرًا لله تعالى على شفائي من هذا المرض، فما حكم الشرع؟، أجاب عنه الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في رده، أوضح فضيلة المفتي، أن عمل الوليمة عند الشفاء من المرض أمرٌ جائز شرعًا، ومندرج تحت إطعام الطعام المندوب إليه شرعًا، مع مراعاة عدم الإسراف والتبذير، وألا تتضمن محرمًا في المطعم والمشرب والمفرش أو شيئًا من اللهو المحرم، وألا يُخَصَّ فيها الأغنياء دون الفقراء؛ تحقيقًا لمعاني الإحسان والأدب وجبر الخواطر.

وأضاف عياد، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، البيان المراد بالوليمة، أن لفظ الوليمة مشتق من الوَلْم، وهو الاجتماع، والمشهور استعمالها مطلقة عن أيّ قيد في وليمة العُرس، وتستعمل في غيره بقيد، وتقع على كل طعام يُتَّخذ لسرور حادث من عرسٍ وغيره، وتحصل الوليمة بالذبح وغيره، وكل ما يصدق عليه معنى الطعام، وهي باللحم أفضل عند القدرة على تحصيله؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ المُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِلَالًا بِالأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالأَقِطَ وَالسَّمْن» أخرجه البخاري.

يقول الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (5/ 2105، ط. دار الفكر): [إعلامٌ بأنَّه ما كان فيها من طعام أهل التَّنعُّم والتَّترُّف، بل من طعام أهل التَّقشُّف من التمر وَالأَقِطِ والسمن] اهـ.

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

موعد عيد الأضحى المبارك 2026- اضغط للتفاصيل
حالة الطقس.. الأرصاد: موجة طقس قوية تبدأ خلال ساعات- اضغط للتفاصيل
صور- طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية إلكترونيًّا وعبر "مدرستنا 3"