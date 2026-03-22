ما حكم تكرار صلاة الجنازة على الميت؟.. الإفتاء توضح هل يجوز شرعًا

كتب : علي شبل

07:11 م 22/03/2026

دار الإفتاء المصرية

ما حكم تكرار صلاة الجنازة على الميت؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.
في ردها، أوضحت لجنة الفتوى أنه يجوز شرعًا تكرار صلاة الجنازة على الميت؛ وذلك عملًا بمذهب من أجاز.
وأضافت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أنه جائز رغبة في الفوز بصلاة أهل الصلاح والفضل على الميت، وكثرة عدد المصلين عليه، وكثرة الدعاء والشفاعة له، ما لم تقتض المصلحة تعجيل الدفن؛ كحال انتشار الأوبئة والأمراض المعدية أو غيرها من الظروف التي يُطلب فيها تعجيل الدفن.

اقرأ ايضًا:

الإفتاء تحذِّر من سلوكيات مؤذية على مواقع التواصل: إيذاء النفس باسم اختبار الصداقة محرَّم شرعًا

مصطفى حسني: الصبر والثبات على الحال عند تغير الظروف الخلق الملازم للعبد

رئيس جامعة الأزهر يكشف أسرار البلاغة في الدعاء النبوي

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



كروب توب.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال أنيقة (صور)
زووم

كروب توب.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال أنيقة (صور)
نهاية مثيرة لفيديو طفل يقود توك توك في أبو النمرس
حوادث وقضايا

نهاية مثيرة لفيديو طفل يقود توك توك في أبو النمرس
وصول الإعلانات إلى تطبيق الدردشة "شات جي بي تي".. تفاصيل
أخبار و تقارير

وصول الإعلانات إلى تطبيق الدردشة "شات جي بي تي".. تفاصيل
تشييع جثامين ضحايا مذبحة كرموز بعد كشف تفاصيل صادمة (صور)
أخبار المحافظات

تشييع جثامين ضحايا مذبحة كرموز بعد كشف تفاصيل صادمة (صور)
موعد اختبارات شهر مارس 2026 لصفوف النقل بعد التعديل
مدارس

موعد اختبارات شهر مارس 2026 لصفوف النقل بعد التعديل

لحظة بلحظة.. الزمالك 2- 0 أوتوهو.. بداية الشوط الثاني
"بعد اجتماع مطول".. بيان عاجل من النادي الأهلي عقب توديع دوري أبطال أفريقيا
بيان هام من الخارجية بشأن أوضاع المصريين في دول الخليج
هل تنقلب حرب إيران لمواجهة طويلة الأمد؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
تفاصيل حادث سقوط المروحية القطرية.. 6 وفيات وعمليات بحث متواصلة
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة