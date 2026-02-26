ألقى الدكتور مصطفى محمد شيشي، مدير إدارة شؤون الأروقة بالجامع الأزهر، درس التراويح بالجامع الأزهر، مساء أمس الأربعاء، في الليلة الثامنة من شهر رمضان لعام 1447هـ - 2026 م، مؤكدًا أن من أعظم نعم الله على عباده أن يبلغهم هذا الشهر المبارك، وأن بلوغ رمضان في ذاته منة عظيمة تستوجب الشكر والحمد والثناء.

واستهل فضيلته درسه بالحمد والثناء على الله تعالى، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ﷺ، مبينًا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يدعون الله ستة أشهر كاملة أن يبلغهم رمضان، إدراكًا منهم لما في هذا الشهر من نفحات وخيرات وبركات، ولعلمهم أن بلوغه فرصة لرفع الدرجات وتكفير السيئات ومضاعفة الحسنات.

واستشهد بحديث النبي ﷺ الذي أخرجه ابن ماجه وغيره، عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، في قصة الرجلين اللذين أسلما معًا، وكان أحدهما أشد اجتهادًا من صاحبه، حتى قُتل شهيدًا، وعاش الآخر بعده سنة، فأدرك رمضان، وصلى وسجد لله كثيرًا، فكان جزاؤه أن دخل الجنة قبل الشهيد، مبينًا أن النبي ﷺ علل ذلك بقوله: «أليس قد عاش بعده سنة؟ وأدرك شهر رمضان؟ وصلى وسجد لله كذا وكذا من سجدة؟ فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض»، في دلالة واضحة على عظيم فضل إدراك رمضان وحسن استثماره في الطاعة.

وأوضح د. شيشي أن شهر رمضان هو شهر القرآن، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ﴾، مؤكدًا أن تفضيل هذا الشهر بالقرآن سابق على تخصيصه بالصيام، وأنه إنما شُرِّف بالصيام لشرفه بالقرآن، مما يوجب على المسلمين أن يجعلوا القرآن محور حياتهم في هذا الشهر الكريم.

وأشار إلى حال سلف الأمة مع القرآن في رمضان، فذكر أن الإمام الزهري كان يقول: «إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام»، وأن الإمام سفيان الثوري كان إذا دخل رمضان ترك سائر النوافل، وأقبل على تلاوة القرآن، وأن الإمام مالك كان إذا دخل الشهر فرّ من مجالس الحديث، وأقبل على المصحف تلاوة وتدبرًا، تأكيدًا لمكانة القرآن في هذا الموسم الإيماني العظيم.

وأكد أن باب القرآن في رمضان من أعظم أبواب الخير التي لا ينبغي التفريط فيها، وأن الحرص على تلاوته وتدبره والعمل به هو الطريق الأقوم لاستثمار هذا الشهر المبارك، سائلًا الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يوفقنا لاغتنام أيام رمضان ولياليه فيما يرضيه.