"دولة التلاوة" يكرم سيد القراء الشيخ علي محمود

كرم برنامج "دولة التلاوة" اسم القارئ الراحل علي محمود، الذي ولد عام 1878 بحي الجمالية، ويعد أحد أبرز أعلام القرآن والإنشاد الديني في مصر والعالم الإسلامي.

حفظ الشيخ القرآن الكريم وجوده بالأزهر الشريف، كما برع في دراسة الموسيقى على أصولها، مما جعله سيد القراء في عصره وإمامًا للمنشدين بلا منازع.

عين القارئ الراحل بمسجدي السيدة زينب وسيدنا الحسين، والتحق بالإذاعة عام 1939، حيث اشتهر بقدرته الفائقة على أداء الموشحات الدينية التي تدرس حتى يومنا هذا.

أسس الشيخ علي محمود مدرسة فريدة في فن الإنشاد، ومن أشهر أعماله الباقية موشح "بربك يا من جهلت الغرام" الذي يعكس عبقريته اللحنية الفريدة.

تتلمذ الشيخ على يد كبار علماء عصره، واستطاع بفضل صوته القوي وعلمه الواسع أن يصبح منارة للأجيال القادمة في فن التلاوة والابتهالات الدينية.

رحل إمام المنشدين عام 1946، تاركًا خلفه تاريخًا حافلاً من العطاء القرآني والموسيقي، جعله يحتل مكانة رفيعة في ذاكرة التراث الإسلامي العريق.