إعلان

"دولة التلاوة" يكرم سيد القراء الشيخ علي محمود

كتب : حسن مرسي

10:36 م 31/01/2026

القارئ الراحل علي محمود

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كرم برنامج "دولة التلاوة" اسم القارئ الراحل علي محمود، الذي ولد عام 1878 بحي الجمالية، ويعد أحد أبرز أعلام القرآن والإنشاد الديني في مصر والعالم الإسلامي.

حفظ الشيخ القرآن الكريم وجوده بالأزهر الشريف، كما برع في دراسة الموسيقى على أصولها، مما جعله سيد القراء في عصره وإمامًا للمنشدين بلا منازع.

عين القارئ الراحل بمسجدي السيدة زينب وسيدنا الحسين، والتحق بالإذاعة عام 1939، حيث اشتهر بقدرته الفائقة على أداء الموشحات الدينية التي تدرس حتى يومنا هذا.

أسس الشيخ علي محمود مدرسة فريدة في فن الإنشاد، ومن أشهر أعماله الباقية موشح "بربك يا من جهلت الغرام" الذي يعكس عبقريته اللحنية الفريدة.

تتلمذ الشيخ على يد كبار علماء عصره، واستطاع بفضل صوته القوي وعلمه الواسع أن يصبح منارة للأجيال القادمة في فن التلاوة والابتهالات الدينية.

رحل إمام المنشدين عام 1946، تاركًا خلفه تاريخًا حافلاً من العطاء القرآني والموسيقي، جعله يحتل مكانة رفيعة في ذاكرة التراث الإسلامي العريق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دولة التلاوة القارئ الراحل علي محمود القراء الشيخ علي محمود

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

السيسي وبزشكيان يناقشان تصاعد التوتر في المنطقة والحلول السلمية للملف النووي
أخبار مصر

السيسي وبزشكيان يناقشان تصاعد التوتر في المنطقة والحلول السلمية للملف النووي
قرار إيقاف تأشيرات العمرة يهدد شركات السياحة بخسائر مالية.. ما القصة؟
أخبار مصر

قرار إيقاف تأشيرات العمرة يهدد شركات السياحة بخسائر مالية.. ما القصة؟
هبوط أرضي بعمق 15 مترًا يتسبب في انهيار محلين داخل محطة وقود بالتجمع
حوادث وقضايا

هبوط أرضي بعمق 15 مترًا يتسبب في انهيار محلين داخل محطة وقود بالتجمع
لحظة بلحظة.. ليفربول 3 ضد 1 نيوكاسل يونايتد .. فيرتز يحرز الهدف الثالث
رياضة عربية وعالمية

لحظة بلحظة.. ليفربول 3 ضد 1 نيوكاسل يونايتد .. فيرتز يحرز الهدف الثالث
لجنة تحكيم "دولة التلاوة" تعلن نتائج الحلقة الـ24 بعد منافسة قوية
أخبار مصر

لجنة تحكيم "دولة التلاوة" تعلن نتائج الحلقة الـ24 بعد منافسة قوية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط أرضي بعمق 15 مترًا يتسبب في انهيار محلين داخل محطة وقود بالتجمع
"بعد منشورات الإساءة لمصر".. أول رد من الفنان السوداني محمود ميسرة السراج
السيسي وبزشكيان يناقشان تصاعد التوتر في المنطقة والحلول السلمية للملف النووي