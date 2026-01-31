مصطفى حسنى: العلم ينير المناطق المظلمة بحياة الإنسان ويمنحه مددا

كتب- محمد قادوس:

أشاد الشيخ مصطفى حسني، الداعية الإسلامي، بالأداء الروحاني والخشوع العالي الذي قدمه المتسابق محمود كمال الدين، خلال ختام حلقة أمس ببرنامج"دولة التلاوة" المذاع على قناة" الحياة": مؤكداً أن صوته المنفرد استطاع أن يلمس القلوب بصدق، ويحمل "إذناً وفتحاً" ربانياً تجلى في تلاوته لآيات الذكر الحكيم.

أعرب مصطفى حسني عن تأثره الشديد بالطريقة التي تلا بها محمود كمال، مشيراً إلى أن المستمع يشعر بوجود رابط روحي يتجاوز حدود الصوت ليصل إلى أعماق النفس، مؤكدا أن هذا النوع من الإبداع يعكس "سلطنة" حقيقية وتجرداً عن المحيط، مما جعل التلاوة تخرج بنورانية خاصة لاقت استحسان الجميع.

وأكد أن دور المؤمن هو البحث عن مواطن "الفجور" أو الخلل في هذه الجوانب الأربعة والعمل على تزكيتها للوصول إلى السلام النفسي.

ربط الداعية الإسلامي بين تلاوة سورة "العلق" وبين واقع الشباب الحالي، منتقداً تأثير مواقع التواصل الاجتماعي التي قللت من قدرة الأجيال الجديدة على الصبر على القراءة والتعلم، ودعا حسني، مستلهماً من روح "اقرأ"، الشباب إلى العودة لعمق المعرفة وعدم الاكتفاء بالقشور، مؤكداً أن العلم هو الذي ينير المناطق المظلمة في حياة الإنسان ويمنحه المدد الإلهي.

في ختام تعليقه، وجه مصطفى حسني رسالة للمشاهدين بضرورة التدبر في معاني "التزكية" التي برزت في تلاوة محمود كمال، مؤكداً أن الفوز الحقيقي يكمن في قلب سليم يأتي الله به، وأثنى على قدرة المتسابق في إيصال هذه المعاني العميقة بصوته، مما جعله مسك الختام لمنافسات الحلقة