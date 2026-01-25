إعلان

رسائل سكينة وأمل.. «كلام يطمن» أحدث إصدارات الدكتور أسامة قابيل في معرض الكتاب

كتب : محمد قادوس

02:18 م 25/01/2026

الدكتور أسامة قابيل

شارك الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، من خلال كتابه الجديد «كلام يطمن»، والذي حظي باهتمام ملحوظ من زوار المعرض منذ الأيام الأولى لانطلاقه، وسط تفاعل واسع من القراء والمهتمين بالشأن الديني والإنساني.

ويقدم كتاب «كلام يطمن» محتوى إيمانيًا إنسانيًا يهدف إلى مخاطبة القلوب وبث رسائل السكينة والأمل، في ظل ما يواجهه كثير من الناس من ضغوط وتحديات نفسية في حياتهم اليومية، حيث يعتمد الدكتور أسامة قابيل على أسلوب بسيط وسلس، يجمع بين العمق الروحي واللغة القريبة من وجدان القارئ.

ويركز الكتاب على معاني الطمأنينة والرضا والثقة في الله، من خلال تأملات قصيرة ورسائل مباشرة تساعد القارئ على استعادة التوازن النفسي والشعور بالسلام الداخلي، وهو ما انعكس بوضوح على حجم الإقبال والتفاعل مع الكتاب داخل أروقة المعرض.

ويُذكر أن كتاب «كلام يطمن» يأتي ضمن سلسلة من الأعمال الدعوية والفكرية للدكتور أسامة قابيل، والتي بدأها بكتاب «متشلش هم»، وتهدف هذه الأعمال إلى تقديم الخطاب الديني بصورة معاصرة تلامس واقع الناس، وتدعم قيم الرحمة والطمأنينة والسلام النفسي.

