إعلان

رمضان عبدالمعز: ملك سيدنا سليمان "معجزة ربانية" شملت الإنس والجن والطير والرياح

كتب : محمد قادوس

10:29 ص 18/01/2026

الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إنه لم يأتِ عبر التاريخ، ولن يأتي، ملك مثل سيدنا سليمان عليه السلام، موضحًا أن الله آتاه علمًا عظيمًا مكنه من فهم منطق الطير، مستشهدًا بقوله تعالى: “وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ”، وقوله سبحانه: “وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ۖ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ”، مشيرًا إلى أن هذا الملك شمل البر والبحر والجو.

وأضاف عبد المعز، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع عبر فضائية "dmc": أن سيدنا سليمان عليه السلام كان يسمع كلام الطير والنمل، مستشهدًا بما ورد في القرآن الكريم عن سماعه لقول النملة: “قَالَتْ نَمْلَةٌ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَٰكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَٰنُ وَجُنُودُهُۥ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ”،“فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ”.

وأوضح أن الجن سموا بذلك لأنهم غابوا عن أعين البشر واستتروا، مستشهدًا بقوله تعالى: “إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ”، مؤكدًا أن الجن لا يرون، وأن الله سخرهم لسيدنا سليمان، فكان منهم البناء والغواص، يعملون له ما يشاء بأمره، في البر والبحر.

وأشار إلى أن الجن ظلوا يعملون حتى وفاة سيدنا سليمان عليه السلام، دون أن يعلموا بموته، حتى أكلت دابة الأرض عصاه فسقط، فتبين للجن أنهم لا يعلمون الغيب، كما ورد في قوله تعالى: “فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ”.

وأكد عبد المعز أن الله سخر الريح لسيدنا سليمان، تجري بأمره حيث شاء، مبينًا أن ملكه كان معجزة ربانية شملت الإنس والجن والطير والرياح، وذلك استجابة لدعائه بأن يهبه الله ملكًا لا ينبغي لأحد من بعده.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

رمضان عبدالمعز الإنس والجن سيدنا سليمان برنامج لعلهم يفقهون

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

المواد الغذائية: بيبسي وكوكاكولا ترفعان سعر الزجاجة الـ 1.5 لتر
اقتصاد

المواد الغذائية: بيبسي وكوكاكولا ترفعان سعر الزجاجة الـ 1.5 لتر

والدة عروس المنوفية: 'كفتة إيه اللي أكلوها لبنتي ده منعونا ناخد عزالها"
أخبار المحافظات

والدة عروس المنوفية: 'كفتة إيه اللي أكلوها لبنتي ده منعونا ناخد عزالها"
7 مباريات.. ماذا قدم ليفربول في غياب محمد صلاح؟
رياضة عربية وعالمية

7 مباريات.. ماذا قدم ليفربول في غياب محمد صلاح؟
لجنة التجارة الداخلية: لا قفزات سعرية حادة في السلع الغذائية قبل رمضان
اقتصاد

لجنة التجارة الداخلية: لا قفزات سعرية حادة في السلع الغذائية قبل رمضان
تداول صور امتحانات الشهادة الإعدادية عبر "تليجرام" بـ4 محافظات
مدارس

تداول صور امتحانات الشهادة الإعدادية عبر "تليجرام" بـ4 محافظات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

اللقاء الأخير بالمشرحة.. تشريح جثامين الأشقاء الخمسة ببنها بعد وصول والديهم
قناة مجانية تنقل مباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية