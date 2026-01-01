أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في رسالة روحانية مؤثرة مع بداية العام الميلادي الجديد، قائلاً: «السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته، السلام عليكم في أعوامكم وأيامكم وساعاتكم، السلام عليكم من الله ورحمة، السلام عليكم بفضله وكرمه وعطائه ومنّه ورحمته وجوده وإحسانه وتمام عطائه».

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": " السلام على الطائعين، السلام على العابدين، السلام على الساجدين، السلام على الذين يتقلبون في أيام الله بطاعة الله، السلام على الذين لا يحاربون الله بنعم الله»، موجهاً تحية إيمانية جامعة لكل من جعل طاعة الله منهج حياة.

وتابع الشيخ خالد الجندي قائلاً: «السلام على الراضين بأحوالهم القانعين بأمورهم الطامحين في مغفرة ربهم، السلام على من سجد لله تائبًا، السلام على من قبل العفو قانعًا»، في إشارة إلى معاني الرضا والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى.

واستكمل عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية رسالته قائلاً: «السلام على من غفر الذنب وغفر العيب وترك اللوم والعتاب، السلام على من تصالح مع نفسه ومع الآخرين، السلام على من أعلن الصلح مع رب العالمين»، مؤكداً أهمية الصفاء الداخلي والتصالح مع الله ومع النفس والناس.

وختم الشيخ خالد الجندي رسالته بالدعاء قائلاً: «السلام على أصحاب القلوب الطيبة وعلى أصحاب النفوس السليمة، أيها السادة الكرام سلام الله عليكم جميعًا ورحمته وبركاته، في اليوم الأول من العام الميلادي 2026 نحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله بركة وفضلًا ورحمة ومنًّا وجودًا وإحسانًا منه سبحانه وتعالى جل وعلا».

اقرأ ايضًا:

الإفتاء توضح حكم الدعاء في آخر العام الميلادي.. هل يجوز شرعًا؟

الإفتاء تنشر دعاء وداع عام وبداية عام ميلادي جديد

الإفتاء: التهنئة بالعام الجديد جائزة شرعًا وفيها امتثال لأمر قرآني