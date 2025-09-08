ما حقوق النبي على أمته بعد وفاته ﷺ؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

كتب - علي شبل:

أكد الدكتور أحمد بسيوني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته لا تقتصر على فترة حياته فقط، بل تبقى مستمرة حتى بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، مشيرًا إلى أن هذه الحقوق تتجدد كل يوم في حياة كل مسلم.

وأوضح خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الاثنين، ردا على سؤال «هل حق النبي على أمته كان فقط في حياته، أم أن هناك حقوقًا نبوية علينا حتى بعد وفاته؟»، قائلًا: «من أشرف وأعظم الحقوق النبوية التي تبقى بعد وفاته، ما ورد في قوله تعالى: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم)، وهذه الآية لم تُقل لأي نبي من الأنبياء قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل هي خصوصية نبوية، تشهد بعلو قدره ومنزلته عند ربه، وأنه أولى بالمؤمن من نفسه».

وأوضح أن هذا التشريف الإلهي يعني أن المسلم يجب أن يُقدِّم طاعة النبي على هوى نفسه، وأن يُقدِّم اتباع سنته على آرائه الشخصية، موضحًا: «النبي أولى بك من نفسك، واتباعه طاعة، ونصرته فريضة، ومحبة النبي عبادة لا تنقضي، وتزداد وتُجدد في كل وقت».

وأكد «بسيوني» أن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا لا تنتهي، بل تزداد بمرور الزمن، وتزداد معها مسؤوليتنا في التمسك بسنته، والدفاع عن سيرته، والعمل بخلقه، وتوريث محبته في قلوب الأبناء، وقال: «إن من أعظم صور الوفاء للنبي ﷺ بعد وفاته أن نُحيي سنته في بيوتنا، ونجعل من سيرته منهجًا في حياتنا، وأن نكون كما قال الله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)».

اقرأ أيضًا:

أمين الفتوى يوضح حكم مكياج المرأة وعمليات التجميل: جائز بشرط النية الصالحة

هل الأظافر الصناعية والمونيكير تبطل الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)