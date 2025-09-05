الزواج والطلاق عبر الهاتف.. فتويان للإفتاء توضحان اختلاف الحكم الشرعي

كتب- علي شبل:

ضمن الفتاوى الشرعية المهمة والتي تخص جانبا كبيرا من المجتمع، كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم الزواج والطلاق عبر الهاتف، وبينت اختلاف الرأي الشرعي في الحالتين.

حول حكم الزواج عبر الهاتف، أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قول فتاة لشاب "زوجتك نفسي" عبر الهاتف أو المراسلات الإلكترونية، وقبول الشاب بذلك، لا يُعتبر زواجًا شرعيًا، مؤكّدًا أن الزواج له أركان وشروط محددة لا يصح إتمامه بدونها، ومنها وجود الولي والشهود العادلين وصيغة النكاح الصحيحة.

وأضاف كمال خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، اذيعت مؤخراً عبر قناة" الناس": أن ما يحدث أحيانًا من مثل هذه الألفاظ في المكالمات أو التطبيقات الحديثة يُعد خطيرًا، لأنه يُخرج الناس عن ضوابط الشرع ويؤدي إلى ضياع الحقوق ومصائب اجتماعية، مشيرًا إلى أن هذه الأفعال غير جائزة شرعًا ولا تُترتب عليها أي آثار الزواج الصحيح.

ونصح أمين الفتوى، الشباب والفتيات بالالتزام بالطرق الشرعية للزواج، قائلاً: "من أراد الزواج يجب أن يأتي للولي أو الأهل ويطلب يد البنت بالطرق المعروفة، ويدخل البيت من الباب لا من الشباك، حتى يكون الزواج صحيحًا شرعًا وتقام الأسرة على منهج الله تعالى".

أما حكم الطلاق بواسطة رسالة بالهاتف المحمول، فهي حالة اختلف فيها الحكم الشرعي، حيث اعتبرته الإفتاء جائزًا شرعًا بشرط التأكد من صاحب اللفظ.

وفي رده على سؤال تلقته الإفتاء من شخص يقول: ما حكم الطلاق بواسطة رسالة بالهاتف المحمول؟ أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، موضحًا أن الرسائل والمكاتبات من كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية؛ لأنها إخبارٌ يحتمل الصدق والكذب، فيُسأل الزوج الكاتب عن نيته؛ فإن كان قاصدًا بها الطلاق حُسِبت عليه طلقة، وإن لم يقصد بها إيقاع الطلاق فلا شيء عليه.

وعليه وفي واقعة السؤال، يقول الدكتور علي جمعة، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية: وإذا كان السائل قد أقر بأنه يقصد الطلاق: فتقع بهذه الرسالة طلقةٌ رجعيةٌ إن لم تكن مسبوقةً بطلقتين أُخريين... والله سبحانه وتعالى أعلم.

