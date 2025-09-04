كتب - علي شبل:

يحتفل المسلمون في مختلف أنحاء العالم بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف، في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، والتي تُعد من أهم المناسبات الدينية في الوجدان الإسلامي، حيث تحمل هذه الذكرى في طياتها معاني المحبة والرحمة والاقتداء بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتشهد ذكرى الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الجدل حول مشروعية الاحتفال ومظاهره من جلسات الذكر والمديح وتوزيع الحلوى والتهادي بالطعام، وهو ما كشفته دار الإفتاء المصرية في أكثر من فتوى تؤكد مشروعية الاحتفال وتوافقه مع الشرع، وقد تصدت الإفتاء للرد على شبهة ادعاء بدعية الاحتفال، وردت على السؤال الذي يطرحه بعض المتشددين: اذكر ثلاثة من الخلفاء الراشدين، وثلاثة من التابعين احتفلوا بالمولد النبوي؟

وفي ردها، قالت الإفتاء: لعلك تقصد بهذا السؤال أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بدعة منكرة لم يفعله الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، ولا التابعون لهم!

والجواب- تقول الإفتاء في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك: إن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه، أو ما يقصد بالطريقة الشرعية؛ ومن المقرر شرعًا أن علماء الشرع الشريف الذين يعتدُّ بقولهم قسموا البدعة إلى حسنة وسيئة؛ بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من سَنَّ في الإسلام سُنَّة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، ومن سَنَّ في الإسلام سنَّة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئًا» أخرجه مسلم.

وقوله: «من دعا إلى هدًى كان له من الأجر مثل أجور مَن تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام مَن تَبِعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا»، وقوله: «من دلَّ على خير فله مثل أجر فاعله» أخرجهما مسلم.

وأضافت الإفتاء: ولو أننا سلمنا جدلًا بأنَّ الاحتفال بذكرى المولد بدعة -مع أنه مشروع بالكتاب والسُّنة وعمل الأمة- فهو بدعة حسنة؛ لأنه يشتمل على أنواع مِن العبادات التي لها أصل في الدين، مثل: الصيام وتلاوة القرآن والذِّكر والمدح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر محاسنه وسيرته الشريفة، وبناءً على ذلك فهو ليس بدعة ضَلالة.

وأشارت الإفتاء إلى أن الخلفاء الراشدون قد أحدثوا مثل هذا النوع من البدع الحسنة ففعلوا أمورًا لم يفعلها النبي إلا أنها وافقت الشرع الشريف؛ وتناقلتها الأمة دون نكير؛ ومن ذلك جمع سيدنا أبو بكر الصديق للقرآن الكريم، وجمع عمر بن الخطاب للناس في صلاة التراويح على إمام واحد وقال فيها: "نِعْمَتِ البِدْعَةُ هَذِهِ"، وكذلك أمر عثمان بن عفان بالأذان الأول لصلاة الجمعة، وَنَقْطُ الإمام علي للمصحف الشريف، ولا شك أن ذلك كله أقوى من إباحة عمل المولد النبوي، فَلَأَنْ يُباح عمل المولد النبوي بذلك الوجه أولى.

