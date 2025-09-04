حكم التمايل أثناء ذكر الله؟.. أمين الفتوى يوضح

كتب-محمد قادوس:

أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الحركة في ذكر الله، موضحًا أن الذكر عبادة عظيمة أمر الله تعالى بها في قوله:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا".

وقال أمين الفتوى، ن العبادات الأخرى كالصلوات والصيام والزكاة والحج محددة الأوقات والعدد، بينما الذكر لم يُحدد له وقت أو هيئة أو مكان، بل جاء مطلقًا.

وأضاف شلبي، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن ذكر الله جائز على كل الأحوال، ما دام الذاكر مستحضرًا لما يقول ويسعى إلى الخشوع.

وأوضح امين الفتوى أن الحركة أثناء الذكر لا حرج فيها إذا كانت في إطار العرف والمنطق، مستشهدًا في ذلك بقول الله-تعالى-" الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ".

وأردف بأن الأهم هو حضور القلب وعظمة ما يذكره المسلم، لا مجرد حركة الجسد.

اقرأ أيضاً:

يمنع زوجته من الجلوس أمام أعمامها دون حجاب فما الحكم؟.. أمين الفتوى يجيب

هل السجود في الصلاة للتسبيح فقط ولا يجوز التحدث إلى الله؟.. أمين الفتوى يوضح

5 ردود شرعية على ادعاء بدعية الاحتفال بالمولد النبوي.. يكشف عنها عالم أزهري