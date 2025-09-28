أمين الفتوى يوضح حكم الموسيقى والفنون.. حلال أم حرام؟

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الموسيقى والفنون في الإسلام وكيفية الاستفادة منها بصورة إيجابية، مؤكدًا أن الإسلام لا يحرّم الفنون بإطلاق، بل يضع ضوابط تحدد ما هو مباح وما هو محظور.

وأوضح فخر، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات ببرنامج «فتاوى الناس» على قناة «الناس»، اليوم الأحد، أن «الموسيقى والفنون منها الحلال ومنها الحرام»، مبينًا أن الحلال هو ما يعزز القيم الإيجابية ويخلو من الفتنة أو الميوعة أو الخلاعة، مثل الأناشيد الوطنية التي تبعث على الحماس والفخر بالوطن في المناسبات الرسمية والاحتفالات.

وأشار إلى وجود فرق واضح بين استخدام الموسيقى بشكل نافع واستخدامها فيما يفسد الأخلاق، ضاربًا مثالًا بدق الطبول في الحروب أو الدف في مناسبات الزواج، إذ يؤدي وظيفة إعلامية أو يعبر عن الفرح، وهو أمر مشروع إذا التزم بضوابط الشرع.

وأكد أمين الفتوى أن الإسلام لا يتعارض مع الفنون الراقية التي تدعم الجد والاجتهاد وتغرس روح الانتماء، لكنه يرفض أي فن أو موسيقى تُستغل لإثارة الفتنة أو الانحلال، مشددًا على أن الضابط الأساسي هو الهدف والمضمون الذي يقدمه الفن أو اللحن.

أستاذة بالأزهر توضح الحكم الشرعي للغناء والموسيقى

وكانت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، أوضحت في تصريحات نشرها مصراوي في وقت سابق، حكم الغناء والموسيقى، لافتة إلى أنه يدور حولها جدل واسع في الفقه الإسلامي، حيث تباينت آراء العلماء بين التحريم والإباحة وفقاً لظروف معينة.

وأوضحت أستاذ التفسير بالأزهر أن الآراء المبيحة للغناء والموسيقى تستند إلى قول الله تعالى: "قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق"(الأعراف: 32)، وهو ما يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يحرم على عباده الزينة والنعيم الطيب الذي خلقه لهم، ومنها الفنون التي تدخل السرور إلى النفوس دون أن تتجاوز حدود الشريعة.

وأشارت إلى حديث نبوي يستدل به البعض على تحريم المعازف، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ والحرير، والخمر والمعازف» (رواه البخاري)، وقد فهم بعض العلماء من هذا الحديث أن المعازف محرمة، لكن في المقابل، يرى علماء آخرون أن الحديث لا يشمل كل أشكال الموسيقى والغناء، خاصة إذا كانت خالية من المحرمات مثل الفسق والخمر، وأبرز هؤلاء العلماء الإمام الغزالي والإمام ابن حزم.

وأشارت إلى أن العلماء المبيحين للموسيقى أوضحوا أن هذا الحديث يتحدث عن الاستحلال، أي تبرير المعازف عندما تقترن بمحرمات أخرى مثل الخمر والفسق، مما يدل على أن التحريم ليس في المعازف بذاتها بل في السياقات التي تكون فيها جزءاً من أفعال محرمة.

وأكدت أن الحكم الشرعي للغناء والموسيقى يعتمد على محتواها، فإذا كانت الأغاني تدعو إلى الفضيلة والقيم الأخلاقية وتذكر بنعم الله وتبعد عن الفسق والفجور، فلا مانع شرعًا من الاستماع إليها، بينما إذا كانت الأغاني تتضمن محتوى يخالف تعاليم الإسلام، كالدعوة إلى الفاحشة أو الفسق، فهي محرمة ويجب تجنبها.

ولفتت إلى أن التحريم لا يقتصر على الغناء والموسيقى فقط، بل يعتمد على الغرض منها وطبيعة المحتوى، مشيرة إلى أن الأصل في الأمور هو الإباحة ما لم يرد نص صريح بتحريمها، وهو ما يستفاد من الأدلة السابقة.

حكم التكسب من الغناء.. هل هو حرام؟

وفيما يتعلق بكسب المال من الغناء، أوضحت الدكتورة هبة عوف أن هذا الأمر يعتمد على نوع الأغاني التي يقدمها المغني، فإذا كانت الأغاني تدعو إلى الفضيلة وتتماشى مع القيم الإسلامية، فالمال المكتسب منها حلال، أما إذا كانت الأغاني تروج للفجور أو تخالف تعاليم الدين، فقد يكون المال المكتسب منها غير مقبول شرعًا.

وأكدت أن الحديث الشريف "إن الله طيب لا يقبل إلا طيب" (رواه مسلم) ينطبق على كسب المال، سواء من الغناء أو غيره، فإذا كان العمل مباحًا، فالمال الناتج عنه حلال، أما إذا كان العمل يتضمن محرمات، فيجب الابتعاد عن المال المكتسب منه.

حكم الأغاني والمعازف في الأفراح

أما بالنسبة للأغاني في الأفراح وأعياد الميلاد، فقد أشارت الدكتورة هبة إلى أن الإسلام لا يعارض الفرح المشروع، وأنه يجوز استخدام الأغاني التي تعبر عن الفرح بشرط أن تكون خالية من المحرمات، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعائشة رضي الله عنها: "أتحبين أن تنظري؟" قالت: نعم، فأقامها وراءه، وقال: يا عائشة، في ديننا فسحة" (رواه البخاري)، وهذا يدل على أن الإسلام يجيز الفرح المشروع والتعبير عنه.

