هل أغاني أم كلثوم حرام؟.. داعية يجيب

كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ محمد حمودة، الداعية الإسلامي، أن الفن عند الفقهاء له ثلاث أحكام، الأول وهو مكروه كراهة تنزيه، وأن هذا يعني أنه قريب للحلال، والبعض قال إن الفن محرم، والبعض قال إنه مباح.

وأضاف حمودة، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" المذاع عبر قناة" الشمس": أنه لا يمكن الحكم على كل الأغاني أنها حرام، ولكن التعامل يكون بالكلمات الموجودة في الأغنية.

وردا على سؤال" هل أغاني أم كلثوم حرام أم حلال" وقال الداعية الإسلامي، أن الحكم يكون بالقطعة، أي على حسب الأغنية، وعلى حسب الكلمات الموجودة في الأغنية.

https://www.youtube.com/watch?v=eS8j7YFVQfg

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