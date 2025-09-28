تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمعتمر وجه رسالة مؤثرة لمديره بعد أن فصله من عمله.

ووجه المعتمر رسالته إلى مديره قائلا: "يلي فصلتني من عملي وقطعتني من شغلي، ولو الأرزاق بيدك كنت نويت تقطعها، ويشهد الله بدون أي مبالاة ومبرر".

وقال: أنا جيت الحرم وكنت ناوي أدعي عليك، ولكن أنا دعيت لك إن الله يصلح حالك ويهديك ويردك إليه ردًا حميلا، لأن الله عالم إن أنا مظلوم.

وأثار الفيديو موجة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال حساب يدعى "mohammed19872011": "بارك الله فيك ورزقك الله أضعاف أضعاف". وتابع حساب "سعادة"، مشيدا بموقف المعتمر: "الله يرزقك من حيث لا تحتسب ويهدي لك القلوب القاسية والرقيب العاصية ويسخر لك ويرزقك من واسع فضلة ويجعل رزقك مثل الماء لا يعد ولا يحصى".

واتخذ حساب "mothsaleh4386"، موقفا مماثلا حيث كتب مشيدا: "الله يعوضك لعله خير، قطع الاعناق ولا قطع الأرزاق، كن مع الله ولا تبالي". وتابع "dhadha7412": "أشهد شهادة حق لله الواحد القهار ان رب العالمين ينتقم من الظالمين ولو بعد حين سبحانه الحكم العدل".

وتمسكت حسابات أخرى بالدعوة على الظالم. وكتب حساب "ZainBattor": بارك الله فيك نفسي أكون مكانك ادعي على من ظلمني حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم. وقال"Anes Monsif": "اللهم انتقم من كل ظالم تسبب في قطع لقمة عيش أي مؤمن، اللهم آمين".

