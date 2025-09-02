خالد الجندي: خلق النبي ﷺ لا يُقدَّر لأن الواصف هو الله عز وجل

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الحديث عن شخصية النبي محمد ﷺ وأخلاقه، لا يمكن حصره أو الإحاطة به، مشددًا على أن من تأمل في وصف الله عز وجل لنبيه، يدرك عجز البشرية عن الإلمام بكماله الخُلقي.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": أن "الصفة تُقَدَّر بقدر الواصف، فلو قال لك طفل إن شخصًا ما يملك ثروة عظيمة، ستتخيل بضعة آلاف، بينما إذا قالها رجل عاقل، فقد تتخيل ملايين.. نفس الكلمة لكن حجمها اختلف باختلاف الواصف، فكيف إذا كان الواصف هو الله سبحانه وتعالى؟".

وتابع: حين يقول الله تعالى في كتابه: (وإنك لعلى خُلق عظيم)، فإننا لا نستطيع أن نتخيل عظمة هذا الخلق، لأن الواصف هنا هو الله جل جلاله، والعظمة من الله ليست كعظمة البشر، فهي مطلقة وكاملة.

وأشار الجندي إلى أن أعظم الأدباء، وأفصح البلغاء، وأعمق المفكرين، عاجزون تمامًا عن الإحاطة بحقيقة أخلاق النبي ﷺ، قائلاً: أقسم بالله، لا يقدر أحد من الكُتاب أو الأدباء أو علماء البيان واللسان أن يصفوا خلق النبي العدنان كما يجب، لأن ما وهبه الله له من الخلق فوق الوصف البشري.

وأكد أن الخلق المحمدي هو منهج حياة، ودليل هداية، وعلامة على الرسالة، وأن الله جعله درسًا خالدًا في كل جانب من جوانب الإنسانية، مضيفا: الخلق المحمدي هو الذي يهون كل شيء، وهو النور الذي جعله الله دليلاً على كل خير وجمال.

اقرأ أيضاً:

ما حكم الإشارة بإصبع السبابة اليُمنى وتحريكها في الصلاة؟.. الإفتاء توضح

‏‏كيف ترى النبي في المنام؟.. 5 خطوات يكشف عنها عمرو خالد

خلاصة القول في حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.. يكشف عنه مجدي عاشور