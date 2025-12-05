قبل ساعات قليلة من بدء إذاعة الحلقة السابعة من برنامج المسابقات "دولة التلاوة"، ازدادت عمليات بحث المصريين عن موعد إذاعة الحلقة وتفاصيل وأسماء المشاركين، ومن المقرر أن تُذاع اليوم الجمعة، الحلقة السابعة من برنامج "دولة التلاوة"، الذي حقق نجاحًا واسعًا.

تُذاع الحلقة السابعة من برنامج "دولة التلاوة" في تمام الساعة التاسعة مساءً، على قنوات "الناس"، و"الحياة"، و"CBC"، و"مصر للقرآن الكريم"، بالإضافة إلى عرضها عبر منصات وزارة الأوقاف المصرية ومنصة "Watch It".

وتشهد حلقة اليوم تنافس ستة متسابقين نجحوا في تجاوز المرحلة الأولية من البرنامج، حيث يتأهل خمسة من هؤلاء المتنافسين، بينما يُغادر متسابق واحد فقط، وفق نظام البرنامج، وتأتي صعوبة الموقف بالحلقة في ظل تميز وإبداع جميع المتسابقين بشهادة لجنة التحكيم وكبار القراء في مصر والدول الإسلامية.

والمتنافسون هم كل من: رضا محمد رضا، محمد القلاجي، أشرف سيف صالح، وليد صلاح عطية، محمد ماهر شفيق، محمود السيد عبد الله.

ويحصل المتسابقون على درجات تقييم من لجنة التحكيم، تُوضع وفق إتقانهم التجويد وأحكام التلاوة والمقامات؛ ويخوض أقل متنافسين من حيث الدرجات مواجهة أخيرة، تُرجّح اللجنة فيها أحدهما على الآخر.

وتتكون لجنة التحكيم من: الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، والدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات، بالإضافة إلى الداعية الإسلامي مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني.

كما يحضر البرنامج عدد من ضيوف الشرف البارزين، على رأسهم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الذي كان ضيف أول حلقة، والدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، بجانب فضيلة الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والقارئ الشيخ أحمد نعينع، والقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والشيخ جابر البغدادي، بالإضافة إلى القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف، والقارئ المغربي عمر القزابري، إمام مسجد الحسن الثاني.

ويتكون البرنامج من فرعين: "الترتيل" و"التجويد"، حيث من المقرر أن يحصل الفائزان في كل فرع على مليون جنيه كجائزة مالية، بجانب تسجيل المصحف الشريف كاملاً، وبثه على قناة مصر للقرآن الكريم، وإمامة المصلين خلال صلاة التراويح بمسجد "الإمام الحسين" خلال شهر رمضان المقبل. كما تقدم جوائز 500 ألف جنيه للمركز الثاني في كل فرع، و250 ألف جنيه للمركز الثالث في كل فرع.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن برنامج "دولة التلاوة" يُعد أحد أهم مشروعاتها لاكتشاف ورعاية المواهب القرآنية، ضمن جهودها في محور "بناء الإنسان" في استراتيجيتها، مع إبراز أصالة وتفرّد المدرسة المصرية في تلاوة القرآن الكريم والعناية به فهمًا وتجويدًا وأداءً.

