الإعلامية آية عبد الرحمن: نور القرآن يخرج من قرى مصر

أوضحت الإعلامية آية عبد الرحمن، مقدمة برنامج دولة التلاوة، أن القرى المصرية مثل قويش الحجر وعرب الرمل وطفنيص والمطاعنة ونزلة الخيال والمويسات والبوهه ومترطارس والناصرية تعتبر قِبلاً للقرآن الكريم، وأن كل بيت فيها يوجد فيه حافظ أو حافظه للقرآن من الكبير للصغير ومن الجد للحفيد، وأن حب القرآن أصبح ميراثاً تورثه الأجيال بعضها لبعض.

وأشارت خلال حلقة برنامج "دولة التلاوة"، المذاع على قنوات الناس والحياة و cbc، إلى أن الأطفال في هذه القرى يحفظون القرآن قبل أن يعرفوا كتابة أسمائهم، وأن شيوخهم كرسوا حياتهم لتعليم كلام الله ونشر نوره، وأن صوت التلاوة يملأ شوارع القرى، والكتاتيب مضاءة مثل القناديل، لتكون بيوتها مدارس إيمان وأرض طيبة وقلوب نقية، وكل خطوة فيها تمنح الزائر راحة وأماناً.

وأكدت أن هذه القرى تعد حضانة لدولة التلاوة في مصر، حيث يخرج منها يومياً أصوات جديدة ومنوّرة، وأن كلام الله محفوظ في قلوب أهلها ومنقوش على وجوههم ومحيط بيوتهم لأنهم يعيشون بالقرآن وفي القرآن في كل لحظة.

