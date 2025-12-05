ما حكم الحلف "ورحمة النبي" وهل عليه كفارة؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تلقى الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا ورده من شخص يقول: ما حكم الحلف برحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن حنث الإنسان في يمينه؟ هل عليه ذنب أو كفارة يمين؟.

وفي رده، أوضح أمين الفتوى خلال حلقة برنامج فتاوى الناس المذاع على قناة الناس اليوم الجمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مُعظَّم في الشرع الشريف، وأن جمهور الفقهاء يرون أن الحلف بالنبي لا ينبغي أن يكون، ولا يترتب عليه كفارة يمين.

وبناءً على ذلك - يقول أمين الفتوى - فلا إثم ولا كفارة على السائلة في حال حنثها، داعيًا بأن يرزقنا الله جميعاً حب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يزيدنا من محبته وشفاعته يوم القيامة.

