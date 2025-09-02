أمين الفتوى يوضح حكم ذكر النبي بدون لفظ سيدنا في الصلاة وخارجها (فيديو)

كتب - علي شبل؛

أوضح الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم بدون لفظ سيدنا، في الصلاة وخارجها.

أكد أمين الفتوى أن الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ذكر اسمه الشريف يجب أن يكون مقرونًا بكمال التوقير والأدب والاحترام، سواء داخل الصلاة أو خارجها، موضحًا أن الاقتصار على لفظ "محمد" دون قول "سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم" ليس حرامًا، لكنه يُعد صورة من صور إساءة الأدب مع المقام النبوي.

وأشار ربيع، خلال لقائه ببرنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، إلى أن القرآن الكريم أمر المسلمين بتوقير النبي وتعظيمه، فقال تعالى: "إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ"، مبينًا أن تعزير النبي وتوقيره واجب شرعي، وأنه لا يليق أن يُذكر اسمه الشريف إلا بألفاظ تفخيم وتعظيم تليق بمكانته.

وأضاف أن المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم تستلزم الأدب الكامل معه في القول والفعل، لافتًا إلى أن المسلم لا ينادي والده أو والدته بأسمائهما مجردة بل يستخدم ألفاظ التبجيل، ومن باب أولى يجب أن يكون ذلك مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم.

وشدد أمين الفتوى على أن ذكر النبي بلفظ "سيدنا محمد" داخل الصلاة أو خارجها هو من باب كمال الأدب والتوقير، وهو ما يغرس في القلوب عظمة النبي ومحبته، مؤكداً أن هذا السلوك يعبر عن صدق المحبة وعمق الارتباط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

