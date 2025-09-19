فيديو - أمين الفتوى يكشف عن دعاء فك الكرب وكيف تجعله مستجاباً

كتب - علي شبل:



كشف الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن دعاء فك الكرب والهموم وكيفية الدعاء وجعله مستجاباً، قائلًا إن أفضل ما يبدأ به المسلم في هذه الحالة هو الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وردا على سؤال حول الأدعية التي تُقال لفك الكرب والهموم وقضاء الحوائج، أوضح أمين الفتوى، خلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج فتاوى الناس على قناة الناس، أن هناك أدعية مأثورة للتفريج وقضاء الحوائج، منها:

«اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا... اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة أن تقضي حاجتي، يا حليم يا كريم فرج عني ما أنا فيه».

وشدد أمين الفتوى على أهمية المداومة على الاستغفار، مؤكدًا أن الاستغفار والإكثار من الدعاء والصلاة على النبي من أعظم أسباب تفريج الكربات، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: «من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، ورزقه من حيث لا يحتسب».



وأكد الشيخ محمد كمال أن الدعاء مع حضور القلب واليقين بالإجابة، والتوكل على الله حق التوكل، يفتح أبواب الفرج ويجلب الخير والبركة، مشددًا على أن الصلاة على النبي ﷺ سبب لرفع البلاء وتيسير الأمور.

