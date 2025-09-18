كتب-محمد قادوس:

أجاب الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، على سؤال مصراوي، حول حكم الدعاء بقول: (اللهم إنك تعلم أن الفقر لا يصلح لي، اللهم ارزقني مالاً أغني به نفسي وأعزّ به ديني وأعين به صديقي)، وهل هذه الصيغة من السنة النبوية أم لا، وهل فيها سوء أدب مع الله.

وأوضح خليل، أن هذا الدعاء لم يرد عن النبي ﷺ بلفظه، لكنه رُوي عن الصحابي الجليل سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه كان يدعو بمثل هذه الكلمات، مما يدل على جواز الدعاء بها ما دام القصد حسنًا.

وأكد أن الدعاء مشروع وموافق لمقاصد الشريعة إذا كان الهدف منه التضرع إلى الله، والكفاية عن سؤال الناس وإعانة النفس على طاعة الله ونفع الآخرين.

وعن مسألة الأدب مع الله في قول الداعي: اللهم إنك تعلم أن الفقر لا يصلح لي، قال الشيخ خليل إن العبارة لا تعد سوء أدب مع الله ما دام القصد منها التضرع وإظهار الافتقار إلى الله، مشيرًا إلى أن الأنبياء كانوا يصفون حالهم بين يدي الله كما قال موسى عليه السلام: رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ.

وأضاف أن سوء الأدب يكون فقط إذا تضمّن القول اعتراضًا على قضاء الله أو ظنًا أن العبد يعلم ما يصلحه أكثر من ربه.

وبيّن أن الأدب الأكمل أن يربط المسلم طلبه بالخير، فيقول مثلًا: اللهم إن كان الغنى خيرًا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فارزقنيه، واغنني بحلالك عن حرامك، وهو ما يوافق روح دعاء الاستخارة الذي علمنا النبي ﷺ فيه أن نسأل الله الخير حيث كان.

وأشار خليل إلى أن النبي ﷺ كان يدعو فيقول: (اللَّهُمَّ إني أسألُكَ الهُدى والتُّقى والعفافَ والغِنى)، وهو دعاء جامع يطلب الهداية والتقوى والعفاف والغنى، كما استشهد بقوله ﷺ: (اللَّهُمَّ اكفِني بحلالِك عن حرامِك، وأغنِني بفضلِك عمَّن سواك).

وأكد على أن الدعاء باب واسع، وللمسلم أن يدعو بما يشاء من خيري الدنيا والآخرة ما لم يتضمن إثمًا أو قطيعة رحم، ناصحًا بضرورة الجمع بين الدعاء والعمل والأخذ بالأسباب لتحقيق الرزق الحلال الذي يعينه على طاعة الله ويزيده قربًا منه.

