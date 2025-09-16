كتب - علي شبل:

أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم استخدام الروبوت في غسل الموتى وشروط من يقوم بالغسيل، وذلك خلال رده على سؤال تلقاه من شخص حول جواز استخدام الروبوت أو التقنية الحديثة في غسل الموتى في ظل التطور العلمي والتكنولوجي الكبير.

وفي رده، قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، إن المقصود من تغسيل الميت هو تعميم الماء على جسده بطريقة معينة، فإذا تحقق هذا المقصود سواء بواسطة إنسان أو من خلال جهاز أو تقنية حديثة، فالأمر جائز شرعًا، ما دامت الشروط قد توافرت.

وأشار وسام إلى أنه خلال فترة جائحة كورونا، ظهرت الحاجة لمثل هذه الوسائل الحديثة، حفاظًا على صحة القائمين على الغسل وتجنبًا لانتقال العدوى، وتم الاعتماد على حلول تقنية في بعض الحالات، مما يفتح المجال مستقبلًا لاستخدام أدوات حديثة عند الحاجة.

أوضح أمين الفتوى أن تغسيل الميت عبادة يؤجر عليها الإنسان، قائلًا: "الذي يغسل الميت ويحفظ سره ويؤدي الغسل وفق الشروط، له أجر عظيم عند الله، فالغسل ليس مجرد عمل تقني بل عبادة تحتاج إلى إخلاص وأمانة وتقوى".

وحول الشروط التي يجب توافرها عند غسل الميت، وكيفية الغسل الشرعي، يقول وسام إن القائم على الغُسل يجب أن يكون على علم بكيفية الغسل الشرعي، وكيفية التعامل مع جسد الميت باحترام وستره، مضيفًا: "أهم شيء في المغسل أن يكون أمينًا وصالحًا ويعرف كيفية إيصال الماء إلى جميع أجزاء الجسد بعد تطهيره".

