أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، أن توزيع الوالدين لممتلكاتهم في حياتهم على شكل هبة أمر جائز شرعًا، بشرط أن يتحقق فيه العدل بين الأبناء، وألا يقصد به حرمان بعض الورثة من حقوقهم بعد الوفاة. واستشهد بحديث النبي ﷺ: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» [رواه البخاري ومسلم]، موضحًا أن الهبة في الحياة تختلف عن الميراث بعد الموت، إذ أن الميراث لا يقسم إلا بعد الوفاة وفق الأنصبة التي فرضها الله في كتابه.

وأضاف الشيخ خليل، في تصريحات خاصة أن على الآباء أن يراعوا مصلحة الأسرة وعدم إشعال الفتن بين الأبناء، فإذا كان هناك خوف حقيقي من النزاع أو قطيعة الرحم بعد الوفاة، فلا حرج في توزيع الممتلكات كهبات عادلة خلال الحياة، حتى يضمن كل ابن وبنت نصيبه ويستريح الأبناء من الخصومات.

وحول مسألة كتابة الشقة للبنت الوحيدة أو لمن لا ولد له إلا البنات، أوضح الشيخ خليل أن هذا الفعل يدخل في باب الهبة لا الميراث، وهو جائز إذا تم في حياة الأب أو الأم وبإرادة كاملة، مشددًا على وجوب العدل بين البنات إن كن أكثر من واحدة، أو أن يتم التعويض العادل إن كان هناك أبناء ذكور آخرون حتى لا يقع جور أو ظلم. وأكد أن ما يتم كتابته في الحياة لا يُحسب من الميراث بعد الوفاة، لأنه أصبح ملكًا خالصًا للبنت بموجب عقد الهبة أو البيع الرسمي.

وأكد على أن الشرع الحنيف راعى استقرار الأسر وصلة الأرحام، وأن أفضل ما يتركه الوالد لذريته هو العدل بينهم والتقوى، لا مجرد الأموال، داعيًا الآباء إلى تحري الحكمة ومشاورة أهل العلم قبل أي خطوة تتعلق بالهبات أو تقسيم الممتلكات.

