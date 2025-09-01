كتب - علي شبل:

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى الرئيسة بالأزهر، سؤالا من فتاة تقول في رسالتها: تقدم لخطبتي شاب فرفضته لأنه يسمع الأغاني والموسيقى، فهل أنا على حق في هذا الرفض؟.

وفي رده، وجه العالم الأزهري نصيحته للفتاة صاحبة السؤال، قائلًا: لا شك أنك تسرعت في الرفض وتعجلت به وكان يجب عليكي أن تمنحيه فرصة وتعطية مدة وتمهليه زمنا، وتقولين له مثلك لا يرفض لكني سأعطيك مهلة اختبار وامتحان لتعطي نفسك فرصة الامتناع عن سماع هذه الأغاني، فإن امتنعت فأنا تحت أمرك ومنفذة طلبك لنبدأ حياة أسرية سعيدة مؤسسة على تقوى من الله ورضوان لتكون ذريتنا ذرية مباركة صالحة لله طائعة، ولربها عابدة.

وأضاف لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: أما أن توصدي الباب من أوله وترفضيه خاطبا دون أن تنظريه فهذا تسرع منك غير مقبول ،وإذا كان الله يعطي عباده العاصين فرصة ثم فرصة ثم ثالثة فإذا استيقظت ضمائرهم وندموا على ما فعلوا وأعقبوا الندم بتوبة وجدوا باب السماء في انتظارهم ليستقبلهم بالترحيب والغفران وقبول التوبة فكان يجب أن تفعلي ذلك مع من جاءك ملتمسا خطبتك راغبا في زوجيتك.

وأخيرا قدر الله وما شاء فعل والله يختار لك الخير ويهديك إليه.. والله أعلم.

