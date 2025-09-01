كيف يصلي الله على النبي؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب

كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن منزلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم منزلة عظيمة تفوق إدراك البشر وتستعصي على الخيال، مشيراً إلى أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن الكريم أنه يصلي على النبي، فقال تعالى: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ"، وهو ما يبرز رفعة قدره عند ربه.

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": أن العلماء بيّنوا معنى الصلاة بحسب فاعلها؛ فالصلاة من الله هي رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن المؤمنين دعاء، مؤكداً أن اجتماع هذه الصلوات يبرز مكانة الرسول ﷺ السامية عند الله، حيث يجتمع له رحمة من الله، واستغفار من الملائكة، ودعاء من المؤمنين.

وأضاف أن هذه المكانة العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم تفرض على المسلمين تعظيمه وتوقيره والتسليم لما جاء به، اقتداءً بأمر الله تعالى واتباعاً لسنته الشريفة.

اقرأ أيضاً:

تحذير شرعي من الكذب فيما يراه الإنسان من الرؤى والمنامات.. تكشف عنه الإفتاء

"حسب العُرف والنية".. أمين الفتوى يوضح حكم مصافحة المرأة لزميلها في العمل

هل تجوز الصلاة قبل الانتهاء من الأذان؟.. تعرف على رد أمين الفتوى

أمين الفتوى: الصلاة بالشورت فوق الركبة باطلة ويجب إعادتها (فيديو)