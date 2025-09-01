المفتي يوضح حكم الدم النازل على المرأة الكبيرة بعد انقطاع الحيض عنها

كتب-محمد قادوس:



ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يقول السائل فيه،" ما حكم الدم النازل على المرأة الكبيرة بعد انقطاع الحيض عنها؟ وهل يمنع من الصلاة والصيام؟ فقد تجاوزت سني السادسة والخمسين سنة، وقد انقطع عني دم الحيض منذ عام، ولكن فوجئت منذ أيام بنزول الدم مرة أخرى بنفس ألوان دم الحيض المعروفة لمدة خمسة أيام، فما حكم ذلك شرعًا؟ وهل يعتبر دم حيض يمنع من الصلاة والصيام؟ أجابت على ذلك الأستاذ الدكتور، نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.



وقال المفتي، أن الدم النازل بالسائلة التي تجاوز عمرها السادسة والخمسين بعد عام من انقطاع الحيض عنها، واستمراره لخمسة أيام على العادة المعروفة لديها: حيض، ما لم يقرر أهل التخصص من الأطباء خلاف ذلك وأنه ليس حيضًا.

وأضاف عياد، خلال رده عبر بوابة دار الإفتاء المصرية الرسمية: أنَّ نزول هذا الدم إنما هو لأسبابٍ طبيَّة لا علاقة لها بالحيض، فحينئذ لا يكون حيضًا، ومتى حكم بأنها حائض سقطت عنها الصلاة، ويحرم عليها الصوم والوطء وسائر ما يحرم بالحيض، وإلا فلا.

