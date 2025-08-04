أمين الفتوى يحذر من مخاطر (TikTok): خطورته الحقيقية في شيئين

كتب - علي شبل:

حذر الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من مخاطر تطبيق (TikTok)، قائلًا إن مخاطر استخدامه تتجاوز مرحلة السلوكيات غير الآمنة أو غير الأخلاقية التي لا تتماشى مع قيم وعادات المجتمع المصري، بل خطورته الحقيقية في شيئين.

وأوضح أمين الفتوى الخطر الأول من تطبيق تيك توك: التأثير السَّلْبي على الصحة النفسية والعقلية للمستخدمين، من حيث إنَّ المحتوى الذي يُعْرَض "للمؤثِّرين" مثالي جِدًّا وليس له علاقة بالواقع إطلاقًا، مما يَخْلِق فجوة بين حياة المشاهِد وما يُطالِعه مِن محتوى.

وأضاف ربيع، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك موضحًا الخطر الثاني وهو: تغيير معايير الاحترام المجتمعي وكسب المال، فهذا التطبيق المشهور -وأمثاله كثير مما هو غير مشهور- أصبح استجلاب فيه سهلًا وسريعًا وغيرَ مكلِّف.

وختم ربيع ناصحا أن زمن الفضاء المفتوح والتطور التكنولوجي البحث فيه يكون عن بدائل تعكس الوعي التام بمخاطر ما يحيط بنا، لذا فحافظوا على أولادكم جيدًا مِن متابعة المحتوى الهَزْلي العَبَثي ولو كان تحت مُسمَّى الترفيه... واشغل وقت أولادك بترفيهٍ مفيدٍ ومناسبٍ.

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