"به ليلة يستجاب فيها الدعاء".. أفضل الأعمال في شهر شعبان

تقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر شعبان 2026، اليوم الأحد 29 رجب الموافق 18 يناير، وهو يوم رؤية هلال شعبان، ويتم استطلاع الهلال من خلال اللجان الشرعية التابعة لدار الإفتاء المصرية. حيث تعلن فيه الدار نتيجة رؤية هلال شهر شعبان، وفي حال ثبوت الرؤية يكون الأحد 18 يناير 2026 المتمم لشهر رجب وغدًا الإثنين 19 يناير أو أيام شهر شعبان 2026؟

وفي حالة تعذر الرؤية يكون غدًاالاثنين هو المتمم لشهر رجب والثلاثاء 20 يناير أول أيام شهر شعبان.

وهلّ علينا شهر شعبان المبارك وهو يوزع هداياه على المحبين الطائعين الراغبين في نيل رضوان الله تعالى ومحبته، فهو شهر الأعمال الصالحات والطاعات التي تقرّب العبد من ربه تعالى، فهناك الكثير من الأعمال التي يمكن أن يقوم بها العبد المسلم، ومنها الصدقة ولو بشقّ تمرة، وصلاة النوافل وقيام الليل، والاذكار وهي الباقيات الصالحات، وإخراج زكاة الأموال، ودعاء الله تعالى، فكان السّلف الصالح يتركون مشاغل الدنيا، ويقبلون على الله بجميع الأعمال التي تقرّب إليه، ومن فضائل الشهر العظيمة.

ويرصد مصراوي بعض الفضائل في شهر شعبان:

1- كثرة صيام النبي- صلى الله عليه وسلم- فيه:

اقتضت حكمة الله تعالى أن يجعل لعباده مواسم للخير يكثر الأجر فيها؛ رحمةً بعباده، ولما كان شهر رمضان هو شهر البركاتوالنفحات؛ فقد كان شهر شعبان خير مقدمة له، فكان الصوم في شعبان بمنزلة السنة القبلية في صلاة الفريضة؛ فإنها تهيئ النفس وتنشطها لأداء الفرض، ولذا فقد كان النبي- صلى الله عليه وسلم -يكثر من الصوم فيه.

والحديث علي ذلك، عن أم المؤمنينعائشة - رضي الله عنها - قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ - يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَايَصُومُ، وَمَا رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْته فِي شَهْرٍأَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِى شَعْبَانَ» متفق عليه.

2- الأعمال ترفع فيه إلى الله:

روى أسامة بن زيد : قُلتُ: يَارَسُولَ اللهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْشَعْبَانَ قَالَ: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍوَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ العَالَمِينَ،فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ».. حسنه الألباني.

3- غفران الذنوب في ليلة النصف من شعبان:

قال صلى الله عليه وسلم : «إِنَّاللَه تَعَالَى لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُلِجَمِيعِ خَلقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ».. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني . مشاحن: أي مخاصم لمسلم أو مهاجر له.

4- بها لليلة يستجاب فيها الدعاء:

كان الصحابة الكرام والسلف الصالحوالتابعون رضوان الله عليهم يعظمون ليلة النصف من شعبان ويجتهدون فيها بالعبادة،والصوم في ذلك اليوم وعنهم أخذ الناس فضله وتعظيمه، لما ورد في الحديث الشريف عنالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " إذا كانت ليلة النِّصْفِ من شعبانفقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن اللَّهَ ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيافيقول: ألا من مستغفرٍ لي فأغفر له، ألا مسترزقٌ فأرزقهُ، ألا مبتلىفَأُعَافِيَهُ، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر".

واستحب إلإمام الشافعي رضي اللهعنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين، أن يكثر المسلم من الدعاء في ليلة النصفمن شعبان والتقرب إلى الله بمختلف القربات والعبادات فيقول: "بلغنا أنه كانيقال: إن الدعاء يستجاب في ليلة الجمعة، وليلة الأضحى، وليلة الفطر، وأول ليلة منرجب، وليلة النصف من شعبان، وبلغنا أن ابن عمر كان يحيي ليلةَ جمعٍ، وليلةُ جمع هيليلة العيد لأن في صبحها النحر"، ثم قال الإمام الشافعي: "وأنا أستحبُّكل ما حكيت في هذه الليالي من غير أن يكون فرضا".

