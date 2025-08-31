خالد الجندي: الأنبياء بشر مثلنا.. وهذا الفعل عناد مع الله

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء بمواصفات بشرية كاملة ليكونوا قدوة للناس، موضحًا أن القول بعدم إمكانية الاقتداء بهم بحجة أنهم أنبياء هو في حقيقته معاندة لأمر الله.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": البعض يقول: ده نبي وإحنا مش أنبياء، فهل ربنا بعته علشان ما نقلدوش ولا علشان نعمل زيه؟ بالتأكيد علشان نعمل زيه، ولهذا جاء النبي بمواصفات البشر: بيتألم، بينام، بيجوع، بيغضب، بيتعب، بينسى، وبيعيا مثلنا، وحتى بيموت مثلنا، لكننا نتأدب فنقول انتقل. الأنبياء ربنا بعثهم بصفات بشرية لا بصفات ملائكية.

وتابع: أي شخص يقول إنه لا يجوز تقليد الأنبياء يعاند أمر الله، فالأنبياء بشر مثلنا، لكن يوحى إليهم، ولهذا يجب علينا أن نتبعهم ونسير على نهجهم.

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: لا يُطلب منك أن تبلغ مقام النبوة أو أن تكون صاحب معجزات أو شفاعة عظمى، إنما المطلوب أن تفعل كما فعل الأنبياء وتسير على طريقتهم.

