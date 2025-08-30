هل يجوز قضاء قيام الليل في أوقات الكراهة؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب- محمد قادوس:

تلقي الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال يقول" كنت عاوز أعرف، لو ما صليتش قيام الليل، هل ينفع أصليها بصفّة قضاء حاجة في أوقات الكراهة؟

وقال أمين الفتوى، أولاً لازم تعرف إن صلاة قيام الليل بتبدأ من بعد صلاة العشاء مباشرة، يعني بعد ما حضرتك تصلي العشاء، تقدر تصلي ركعتين قيام ليل، أو تقرأ القرآن الكريم، أو تُكثر من الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وده كله من قيام الليل".

وأضاف كمال، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس" أما عن قضاء قيام الليل في أوقات الكراهة، فلا يُستحب ذلك، أوقات الكراهة لا يُصلى فيها إلا الصلاة التي لها سبب، أو الفريضة الفائتة، يعني مثلاً، لو حد نسي يصلي الظهر وافتكر بعد العصر، ينفع يصلي الظهر لأن له عذر. لكن إن حضرتك تقضي قيام الليل - وهو نافلة - في وقت من أوقات الكراهة، فلا يُفعل ذلك".

وقال: عليك في هذه الأوقات أن تُكثر من ذكر الله، ومن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يأتي وقت يُستحب فيه أداء النافلة من جديد.

