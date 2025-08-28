رفعت قضية طلاق ولسه عايشه مع زوجي.. هل هذا حرام؟.. أمين الفتوى يوضح

كتب-محمد قادوس:

رفعت قضية طلاق ولسه عايشه مع زوجي.. هل هذا حرام؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والذي أوضح في رده أن بقاء المرأة في بيت زوجها بعد رفع قضية الطلاق ليس حرامًا، بل هو أمر طبيعي وشرعي حتى يتم الفصل في القضية.

وأضاف عمران في رده لمصراوي: الزوجة التي رفعت قضية طلاق ما زالت تعتبر زوجة في نظر الشرع حتى يصدر حكم الطلاق. لذلك، من حقها أن تبقى في منزل الزوجية خلال فترة التقاضي، ومن واجب الزوج أن ينفق عليها.

