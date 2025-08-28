إعلان

رفعت قضية طلاق ولسه عايشه مع زوجي.. هل هذا حرام؟.. أمين الفتوى يوضح

10:58 ص الخميس 28 أغسطس 2025

الدكتور خالد عمران أمين عام دار الفتوى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-محمد قادوس:

رفعت قضية طلاق ولسه عايشه مع زوجي.. هل هذا حرام؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والذي أوضح في رده أن بقاء المرأة في بيت زوجها بعد رفع قضية الطلاق ليس حرامًا، بل هو أمر طبيعي وشرعي حتى يتم الفصل في القضية.

وأضاف عمران في رده لمصراوي: الزوجة التي رفعت قضية طلاق ما زالت تعتبر زوجة في نظر الشرع حتى يصدر حكم الطلاق. لذلك، من حقها أن تبقى في منزل الزوجية خلال فترة التقاضي، ومن واجب الزوج أن ينفق عليها.

اقرأ أيضاً:

تحذير شرعي من الكذب فيما يراه الإنسان من الرؤى والمنامات.. تكشف عنه الإفتاء

"حسب العُرف والنية".. أمين الفتوى يوضح حكم مصافحة المرأة لزميلها في العمل

هل تجوز الصلاة قبل الانتهاء من الأذان؟.. تعرف على رد أمين الفتوى

أمين الفتوى: الصلاة بالشورت فوق الركبة باطلة ويجب إعادتها (فيديو)

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الدكتور خالد عمران قضية طلاق حرام أمين الفتوى دار الإفتاء المصرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحرش بها في مقابر الإمام الشافعي.. القبض على سائق تعدى على أجنبية بالقاهرة
بعد الجدل وتحويله للتحقيق.. طبيب تكميم معدة "طفلة" يحذف الفيديو
لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة